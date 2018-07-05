Turizmde yaz bereketi başladı

Tatil sezonunun beklentileri doğrultusunda açıldığını aktaran Ayık, "Şu an tüm bölgelerde hareketlilik var. Turizmde en hareketli bölge şu an Antalya. Ardından da İstanbul geliyor. Ayrıca Ege ve Güney Ege taraflarında da iç pazarın canlanmasıyla ciddi bir hareketlilik görüyoruz. 24 Haziran seçimleri ve üniversite sınavı döneminin bitmesiyle Türkiye için en yoğun tatil dönemi başladı." ifadelerini kullandı.

TÜROFED Başkanı Ayık, 2018'in ilk 5 ayında 11,5 milyon turistin ağırlandığını belirterek bu rakamların son derece iyi olduğunu vurguladı.

BURCU ÇALIK- Turizmciler, Türkiye için en yoğun tatil döneminin başladığını, otellerin yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştığını belirterek yaz döneminden umutlu olduklarını vurguladı.

"Turizmde 40 milyon gibi ziyaretçi sayılarını oluşturmanın her zaman için bir bedeli var. Müşteri üzerinde bir fiyat motivesi yaratmamız lazım. Zaten geçmiş yıllarda turizmde yaşanan sıkıntılı dönemlerin atlatılabilmesindeki en önemli faktörlerden biri fiyat-hizmet kalitesindeki dengenin bozulmaması, bizim en cazip fiyatları sunuyor olmamız. Bu sayılara bu dengeyi koruyarak ulaşıyoruz. Arz-talep dengesinin tekrardan oluşturulması lazım. Şimdi geçmiş yıllarda yaşanan kayıpları telafi etme dönemimiz."

Ayık, en çok Rusya ve İngiltere pazarlarının iyi gittiğini, Almanya pazarında ise 2015'te yakalanan 5 milyonun üzerinde Alman turist sayısına henüz ulaşılamadığını aktardı. Ayık, bu yıl özellikle Antalya'da turist sayısının 14 milyona yaklaşacağını söyledi.

- "Oteller yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştı"

TÜROFED Başkanı Ayık, şu anki rezervasyon oranlarına ilişkin de "Oteller yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştı. Önümüzdeki üç aylık dönem bu doluluk oranlarında geçecek. Sadece güney ve batıda değil, Karadeniz'de de bu doluluk oranlarını göreceğiz." bilgisini paylaştı.

Yerli turistin bayramlarda tatil yapma tercihinin giderek arttığına dikkati çeken Ayık, "Bu yıl Kurban Bayramı, tam tatil periyodunun zirvesine denk geliyor. 9 günü bulan uzun bir tatil dönemi. Bayramda ciddi bir talep bekliyoruz. Yerli misafirlere de bu noktada erken davranmalarını öneriyorum. Çünkü bu dönem yurt dışı talebinde çok yüksek olduğu bir döneme denk geliyor." dedi.

- "Dinamik bir yapı arzu ediyoruz"

Ayık, 24 Haziran seçiminin ardından Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Turizmciler olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte kamuyla yeni bir yönetişim mantığında buluşmayı arzuluyoruz. Temennimiz sivil inisiyatiflerin daha fazla dikkate alındığı bir yönetişim süreci. Turizm, Türkiye'nin tek başına cari açığını kapatabilecek bir sektör ve yeni dönemde de bu perspektifle ele alınması lazım. Aktif, dinamik bir yapı arzu ediyoruz. Bunun yolunun da Kültür ve Turizm Bakanlığının daha güçlü ve hızlı karar alabilen yetkilerle donatılmasından geçtiğini düşünüyoruz."