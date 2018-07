Turizmde yaz bereketi başladı

Tatil sezonunun beklentileri doğrultusunda açıldığını aktaran Ayık, "Şu an tüm bölgelerde hareketlilik var. Turizmde en hareketli bölge şu an Antalya. Ardından da İstanbul geliyor. Ayrıca Ege ve Güney Ege taraflarında da iç pazarın canlanmasıyla ciddi bir hareketlilik görüyoruz. 24 Haziran seçimleri ve üniversite sınavı döneminin bitmesiyle Türkiye için en yoğun tatil dönemi başladı." ifadelerini kullandı.

"Turizmde 40 milyon gibi ziyaretçi sayılarını oluşturmanın her zaman için bir bedeli var. Müşteri üzerinde bir fiyat motivesi yaratmamız lazım. Zaten geçmiş yıllarda turizmde yaşanan sıkıntılı dönemlerin atlatılabilmesindeki en önemli faktörlerden biri fiyat-hizmet kalitesindeki dengenin bozulmaması, bizim en cazip fiyatları sunuyor olmamız. Bu sayılara bu dengeyi koruyarak ulaşıyoruz. Arz-talep dengesinin tekrardan oluşturulması lazım. Şimdi geçmiş yıllarda yaşanan kayıpları telafi etme dönemimiz."

Şu anki rezervasyon rakamlarına ilişkin bilgi veren Polatoğlu, "Şu an Türkiye genelinde tatil bölgelerindeki oteller yüzde 100 doluluk oranlarını yakaladı. 5 yıldızlı otellerin tamamı dolu. Sadece acentelerin boş kontenjanları gözüküyor. Oteller açısından boş oda yok. Temmuz-ağustos döneminin bu şekilde geçeceğini, eylül ayında ise yüzde 80'lerde devam edeceğini öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

"9 günlük Kurban Bayramı tatili için şimdiden yığılma var. Bu da tabii fiyatları biraz arttırıyor. Şimdi tatil satın almaya kalkanlar erken rezervasyon sürecine kıyasla iki katı fiyatlarla karşı karşıya kalacak. Genel olarak erken seçim döneminin ardından temmuz, ağustos satışlarında maddi bir kaybımız yok. Yani kardan kaybımız oldu, zarar yok. Şu süreçte sadece oteller, acenteler değil, esnafından lokantalarına kadar turizmle ilgili 42 sektör kazanıyor. 4,3 milyon turizm çalışanı ve ailelerini de dikkate aldığımızda 12 milyon kişi bundan olumlu bir şekilde etkileniyor."

Yurt dışı turlarına ilişkin de bilgi veren Polatoğlu, "Şu an yurt dışı turlar son derece ekonomik aslında. Avrodaki yükselişten kaynaklı yüzde 20'nin üzerinde yurt dışı tur rezervasyonlarında kaybımız oldu ama bu zaten ucuz olan turları fazla etkilemedi. Örneğin şu an 8 ülkeyi kapsayan Balkan turları 125 avro, 599 avroya Uzak Doğu turları, 999 avroya da New York turları bulunuyor. Ulaşım ve konaklama gibi tüm hususlar da bu ücrete dahil." dedi.