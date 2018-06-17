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"Turizmin başkenti" bayram tatilinde doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 13:36 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı dolayısıyla Antalya'daki konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı - Bayram süresince, sahiller başta olmak üzere Kemer, Manavgat, Alanya ve Kaş ilçelerinde turist yoğunluğu oluştu

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Turizmin başkenti Antalya'da, Ramazan Bayramı tatilinde konaklama tesislerinin çoğunun yüzde 100 dolu olması turizmciye çifte bayram yaşattı.

Dünyaca ünlü plajları, deniz, kum ve güneşi, tarihi, doğal, kültürel zenginlikleri ve yürüyüşten tırmanışa, kamptan raftinge kadar alternatif turizm çeşitleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da bayram tatilinde ciddi bir yoğunluk oldu.

Bayram süresince, sahiller başta olmak üzere Kemer, Manavgat, Alanya ve Kaş ilçeleri turistlerle doldu. Dış pazar açısından da yüksek sezonda bulunulması nedeniyle otellerin yaklaşık yüzde 20'sini yerli turist, yüzde 80'ini de yabancı turist doldurdu.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinden çok memnun olduklarını belirterek "İç turizmde beklediğimiz hareketlenme oldu, oteller yüzde 95 ile yüzde 100 arasında doldu. Kente çok ciddi bir giriş olduğunu hava yolları, terminaller ve yollardaki araçlardan anlayabiliyoruz." dedi.

Almanya başta olmak üzere Avrupa ve Rusya pazarında çok ciddi bir hareketlilik olduğunu ifade eden Duran, şöyle konuştu:

"Bu sene Rus turist sayısının Antalya'da 4,5 milyon, Türkiye genelinde de 6 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Bunun sinyalleri zaten uzun zamandır vardı. Şu anda hareketi çok net görüyoruz. Bayrama baktığımızda sahil otellerinin konukları yaklaşık yüzde 15-20 yerli, kalanı da yabancı misafirlerden oluştu. Bu da beklediğimiz bir şeydi. Özellikle eğlencesi, sanatçı olan tesisler iç pazarda bir kalem daha önde gitti. Sadece iç pazara hitap eden oteller bile dolulukta yüzde 100'e ulaştı. Yarından itibaren yerli turist sayısı otomatik düşecek. Seçim nedeniyle yerli turist oranı yüzde 15-20 seviyelerden yüzde 5-7 seviyelerine düşer ama seçimin ardından tekrar hareket başlar."

- 5,5 ayda 3,6 milyon yabancı turist

Bu arada, Antalya'ya 1-13 Haziran'da hava yolu ile 786 bin 373 yabancı ziyaretçi geldi. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığı zaman gelen ziyaretçi sayısı yüzde 31 artış gösterdi. 1 Ocak-13 Haziran'da kente gelen yabancı ziyaretçi sayısı 3 milyon 582 bin 894 kişi oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 43 artış gösterdi.

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Antalya'da bayramın son günü sahiller dolduAntalya'da bayramın son günü sahiller doldu
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Anahtar Kelimeler:
POYD Başkanı Hakan Duran Ramazan Bayramı turizm

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