"Turizmin başkenti" bayram tatilinde doldu

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Turizmin başkenti Antalya'da, Ramazan Bayramı tatilinde konaklama tesislerinin çoğunun yüzde 100 dolu olması turizmciye çifte bayram yaşattı.

Dünyaca ünlü plajları, deniz, kum ve güneşi, tarihi, doğal, kültürel zenginlikleri ve yürüyüşten tırmanışa, kamptan raftinge kadar alternatif turizm çeşitleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da bayram tatilinde ciddi bir yoğunluk oldu.

Bayram süresince, sahiller başta olmak üzere Kemer, Manavgat, Alanya ve Kaş ilçeleri turistlerle doldu. Dış pazar açısından da yüksek sezonda bulunulması nedeniyle otellerin yaklaşık yüzde 20'sini yerli turist, yüzde 80'ini de yabancı turist doldurdu.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinden çok memnun olduklarını belirterek "İç turizmde beklediğimiz hareketlenme oldu, oteller yüzde 95 ile yüzde 100 arasında doldu. Kente çok ciddi bir giriş olduğunu hava yolları, terminaller ve yollardaki araçlardan anlayabiliyoruz." dedi.