"Turizmin başkenti" mavi bayrakta da lider

LEVENT KİŞİ - "Turizmin başkenti" Antalya, 200 plaj, 5 marina ve 5 yat ile bu yıl Türkiye'de en fazla uluslararası çevre ödülü mavi bayrak verilen kent oldu. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda 49 ülkede uygulanan Mavi Bayrak Programı çerçevesinde 2018'de mavi bayrak dalgalandırmaya hak kazanan plaj, marina ve yatlar belirlendi. AA muhabirinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yıl Türkiye’de 459 plaj, 22 marina ve 10 yatta mavi bayrak dalgalanacak. Türkiye'de "turizm başkenti" Antalya, 200 plajı mavi bayrak asmaya değer görüldü. Antalya'yı 100 plajla Muğla ve 52 plajla İzmir izledi. Aydın'da 30, Balıkesir'de 23 ve Çanakkale'de ise 12 plaj mavi bayrak ödülü kazandı. Muğla'da 7, Antalya'da 5, İzmir'de 3, Aydın iki ve İstanbul'da iki, Balıkesir, Mersin ve Yalova'da bir olmak üzere toplam 22 marina ile Antalya'da 5, Balıkesir'de 3, İzmir ve Aydın'da birer yatta bu yıl mavi bayrak dalgalanacak. Antalya'nın gözde turizm merkezlerinden Kemer'de 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü olan Yunus Can, AA muhabirine, otellerinin sahilinde de mavi bayrak dalgalandığını söyledi.

Kemer bölgesindeki bütün otellere plajları için mavi bayrak almaları önerisinde bulunan Can, "Mavi bayrak kriterleri çok önemli. Mavi bayrak, bulunduğu plajların daha temiz ve güvenli olduğunu gösteriyor. Yabancı turistlerin tatil noktalarını seçmelerinde mavi bayrak etkili oluyor. Özellikle Avrupalı turistler mavi bayrak kriterlerini daha fazla önemsiyor." dedi. Mavi bayrak kriterlerinin engelli vatandaşlar ve turistler için de önemli olduğuna dikkati çeken Can, mavi bayraklı plajlarda engellilerin kullanım olanaklarının daha fazla olduğunu kaydetti. - Mavi bayrak Mavi bayrak, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde, yüzme amacıyla kullanılacak göl ile deniz suları için gerekli su kalitesini belirleyen mikrobiyolojik parametrelerin, yol gösterici ve uyulması zorunlu hükümler haline getirilmesiyle ortaya çıktı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) FEE'nin Türkiye'deki tek yetkili temsilcisi olarak, mavi bayrak çalışmalarını 1993 yılından bu yana yürütüyor. Uluslararası prosedürler gereği mavi bayrak ödülü bir yıl veriliyor ve bu kapsamda her yaz denetim yapılıyor.