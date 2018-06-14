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"Turizmin başkenti"nde bayram tatili yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 15:52 | Son Güncelleme

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'ndeki plajlara Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yerli turist akın etti - Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 26 dereceyi bulduğu kentte sahillerdeki yoğunluk AA ekibince havadan görüntülendi

"Turizmin başkenti" Antalya'da Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Konyaaltı Sahili'ndeki plajlara öğleden sonra yerli turist akını yaşandı. Yabancı turistlerle birlikte plajlarda yoğunluk arttı. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 26 dereceyi bulduğu kentte, tatilciler serinlemek için denize girdi. Bazı tatilciler ise sahildeki su sporları etkinliklerine katılarak eğlenceli zaman geçirdi.

Vatandaşlardan bir kısmı yeniden düzenlenen Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş yapıp bisiklete binerken, bazıları da köpeklerini gezdirdi.

Sahillerdeki bayram tatili yoğunluğu Anadolu Ajansı (AA) ekibince havadan görüntülendi.

- Yerli turist sayısında artış

Antalya'nın gözde turizm merkezleri Alanya, Manavgat, Kemer ve Kaş ilçelerinde de bayram tatilinin başlamasıyla Türk turist sayısında artış olduğu dikkati çekti.

Tatilcilerden Ayşe Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa da olsa bayram tatilini değerlendirmek için Ankara'dan ailece Antalya'ya geldiklerini söyledi. Demir, havanın öğleden sonra serinlemesiyle nemin de azaldığını ve böylece daha rahat bir tatil geçirmeye başladıklarını ifade etti.

Antalya'yı çok sevdiklerini dile getiren Demir, tatile çıkmayı düşünenlere Antalya'ya gelmelerini önerdi.

Mehmet Yavuz da bayram tatillerinde fırsat buldukça Antalya'ya tatile geldiklerini belirterek, "Antalya tatil için çok uygun bir yer. Bu nedenle her yıl milyonlarca turist buraya geliyor. Bu yıl Antalya'yı çok daha güzel ve düzenli bulduk. Özellikle Konyaaltı Sahil Şeridi'nde yapılan düzenlemeyi çok beğendik." dedi.

Turizmde bu yıl 14 milyonu aşkın turist hedefi koyan Antalya'ya, 13 Haziran itibarıyla deniz ve havalimanlarından gelen turist sayısının 3 milyon 670 bin 55 kişiye ulaştığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya bayram tatili Konyaaltı Sahili Ramazan Bayramı yerli turist

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