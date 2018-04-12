Turizmin lezzet avcıları

AYŞE YILDIZ - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e, eski ABD Başkanı Barack Obama'dan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'a kadar birçok dünya liderine öncesinde yemek yapan Antalyalı mutfak şefleri, hazırladıkları lezzetlerle turistleri hayran bırakıyor. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da lüks otellerin mutfak şefleri, dünya mutfağını harmanlayarak yaptıkları lezzetlerle ziyaretçilerin memnun ayrılmasını sağlıyor. Milliyetleri ve zevkleri farklı olmasına rağmen özenle hazırladıkları yemeklerle turistlerin memnun ayrılmasını sağlayan şefler, Türk mutfağıyla dünya yemeklerini birleştirmek için lezzet avcılığı yapıyor. Belli bir hiyerarşinin bulunduğu mutfaklarda hazırlanan yemekler, 6 farklı şefin ayrı ayrı tadım ve görselinden geçirilerek sunuluyor. Antalya'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e, eski ABD Başkanı Barack Obama'dan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'a kadar birçok dünya liderine yemek yapan Antalyalı mutfak şefleri, turistler için hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Mutfaklarda, binlerce misafir için özenle hazırlanan yemekler etrafa yayılan kokusuyla cezbediyor.

Turizm Merkezi Belek'te faaliyet gösteren The Land Of Legends Hotelin mutfak şefi Levent Bıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır gastronomi sektöründe çalıştığını belirterek, misafirlerin damak zevkine göre menüler hazırladıklarını söyledi. - "İyi yemek iyi tatil" "İyi yemek iyi tatil" kavramını benimsediklerini anlatan Bıyık, doğal ürünler tercih ederek, Türk damak zevkini harmanlayarak lezzetler hazırladıklarını ifade etti. Bıyık, manken Andriana Lima'dan şarkıcı Nikolay Baskov'a birçok yabancı ünlüye yemek hazırladığını ve Türk lezzetlerinin sevildiğini söyledi. Regnum Carya Golf ve Spa Resort'un şefi Şevket Gökçen de doğal ve taze ürünler için pazara, sabah erkenden balıkçılara giderek, lezzet avcılığını yakalamaya çalıştıklarını belirtti. - "Dedektör köpekle radyasyon araması" Otellerine sık sık ünlü ve siyasetçilerin tatile ve programlara geldiğini bildiren Gökçen, şunları kaydetti: "Antalya'da G-20 Liderler Zirvesi'nde Putin, Obama, Merkel ve Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'a yemekler hazırladık. Arap lideri kesinlikle soğan, sarımsaklı yemek istemiyor. Obama'ya, yemekleri mutlaka radyasyon testi yapıldıktan sonra sunum yapılıyor, kendi aşçısı da vardı. Dünya liderlerine yemek hazırlamak bizim için güzel bir tecrübe oldu. Türk mutfağından da menüler hazırlanmıştık. Mutfak, ciddi güvenlik aşamalarından geçirilip, mayın köpekleriyle dedektörle radyasyon aramaları yapılmıştı."

Rixos Premium Belek Otelin şefi Ümit Çelikkaya 21 yıldır sektörde olduğunu, her turizm sezonunda 70'ün üzerinde milliyetten tatilciye lezzetler hazırladığını söyledi. Dünya lezzetlerini araştırarak yemek hazırladıklarını belirten Çelikkaya, menülere yöresel ürünleri de eklediklerini vurguladı. Susesi Luxury Resort mutfak şefi Orhan Eryılmaz her ülkenin damak zevkinin farklı olduğunu, Rusların deniz mahsullerini, Almanların sosis ve patates yemeklerini tercih ettiğine dikkati çekti. Eryılmaz, "Her ülkenin damak tatlarını gezerek, görerek yansıtıyoruz. Sezon sonlarında da uluslararası birçok yarışmalara katılıp, ödüller alıyoruz." dedi. Sürekli yeni lezzetler geliştirmeye çalıştıkları için kendilerini "damak çatlatan ustalar" olarak tanımlayan Eryılmaz, sadece kahvaltı için 500 çeşit çıkardıklarını, dev gibi kadroyla profesyonel çalıştıklarını anlattı. Calista Luxury Resort mutfak şefi Sercan Erdoğan ise aşçılığın zor bir meslek olduğunu, insanın kendini eğitmesi sanatçılık ruhunu çıkarması gerektiğini ifade etti. İnsanların mutlu ayrılması için emek harcadıklarını belirten Eryılmaz, Türk mutfağının her şeyden önce geldiğini anlattı. - "İşimiz yaratıcılık"