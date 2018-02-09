ABD'nin terör örgütü FETÖ üyesi olarak mahkûm edilen Serkan Gölge hakkında iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltmesi beklenen bir açıklama geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin Amerikan vatandaşı Serkan Gölge'nin 8 Şubat tarihinde mahkum edilmesinden derin kaygı duyduğunu söylerken, "Bu davayı ve OHAL altında yargı süreci devam eden diğer Amerikan vatandaşlarına ilişkin, yargı bağımsızlığı, kişinin adil yargılanma hakkı da dahil olmak üzere Türk anayasasıyla teminat altına alınmış haklarla ilgili ciddi kaygılara yol açan diğer davaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'ye seyahat eden ya da Türkiye'de yaşayan Amerikan vatandaşlarının güvenliği, bizim için bir endişe kaynağı olmayı sürdürmektedir" ifadesini kullandı.
Ağustos 2016'da Amerika'dan Hatay'a yakınların yanına gelen Serkan Gölge, "FETÖ'nün kripto elemanı olduğu, Türkiye'de cemaatin okullarında okuduğu ve daha sonra Amerika'da cemaatle olduğu ve ABD'ye ajanlık yaptığı" şeklinde gelen ihbar üzerine gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
Almanya'da skandal Türkiye hatası! Haritadan sildiler
Bıçakladığı çocuk ambulansa taşınırken tekrar saldırdı!
Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!
Başkan bile taksilerin kısa mesafede yolcu almamasına isyan etti
Dansöz 'çok iddialı' bulunduğu için sınır dışı ediliyor
Komutanlar Afrin'de! Operasyon havadan denetlendi
Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni kriz: Serkan Gölge
Bunu da gördük! Uçağı iterek çalıştırdılar
Dudakları para basıyor!
Bekir Bozdağ, AP Raportörü Kati Piri’yi kovmuş!
WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek
Spotify, Türkiye ofisini kapatıyor
Okuyucu Yorumları 14 yorum