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Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni kriz: Serkan Gölge

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 12:33 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Neuert, ABD-Türkiye ilişkilerinde son dönemde yaşayan gerilimlere bir yenisini daha ekledi. Nauert, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "ABD, Amerikan vatandaşı Serkan Gölge'nin, güvenilir deliller olmaksızın terör örgütüne üyelikten 8 Şubat tarihinden mahkûm edilmesinden derin kaygın duymaktadır" ifadesini kullandı.

ABD'nin terör örgütü FETÖ üyesi olarak mahkûm edilen Serkan Gölge hakkında iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltmesi beklenen bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin Amerikan vatandaşı Serkan Gölge'nin 8 Şubat tarihinde mahkum edilmesinden derin kaygı duyduğunu söylerken, "Bu davayı ve OHAL altında yargı süreci devam eden diğer Amerikan vatandaşlarına ilişkin, yargı bağımsızlığı, kişinin adil yargılanma hakkı da dahil olmak üzere Türk anayasasıyla teminat altına alınmış haklarla ilgili ciddi kaygılara yol açan diğer davaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'ye seyahat eden ya da Türkiye'de yaşayan Amerikan vatandaşlarının güvenliği, bizim için bir endişe kaynağı olmayı sürdürmektedir" ifadesini kullandı.

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Ağustos 2016'da Amerika'dan Hatay'a yakınların yanına gelen Serkan Gölge, "FETÖ'nün kripto elemanı olduğu, Türkiye'de cemaatin okullarında okuduğu ve daha sonra Amerika'da cemaatle olduğu ve ABD'ye ajanlık yaptığı" şeklinde gelen ihbar üzerine gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Serkan Gölge ABD Türkiye

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
devlet örgütünden fetösünden dhkpc si ayrı pkk sı ayrı, ypg si haçlısı ayrı amerikası ayrı binbir cephe binbir düşman hepsiyle savaşıyor, bizim sahte vatanseverler ve çağdaşlar da el ele vermiş devlet ile savaşıyor. içeride haini bitmeyen tek ülke türkiye.
Benim bildiğim tek terörist kendine milliyetçi muhafazakâr diyen güruh.
@ayrla25 hmmmm
@ayrla25 -ACABA kazın ayağı öylemi bunca düşman bilinçli yaratalıyor olma ihtimali ne kadardır azıcık düşün bakalım anasını sattımını amerikayla hollandayla almanyayla ırakla iranla rusla suriye ile yıllardır iyiydi akp li ağalar paşalarda ne hikmetse son 1-2 yıldır didişme kavga vatana saldırıyorlar ülke tehdit altındalar başladı hadi siz salaksınızda 80 milyonun hepside salak değilki? ayakkabı kutularında milyon dolarlar rüşvet yiyen bakanlar sıfırlanamayan milyon dolarlar üstüne üstlük son man adasına giden gelen milyon dolarlar bu ne ayaktır aga.haburda pkk, fetöye ne istedin vermedikler ?
@ayrla25 haçlı lideri papa ile 2 gün önce görüşen siz değil misiniz?
Bopçuları,Milliyetçiliği ayaklar altına alanları, parti kongresine Barzo yu şeref misafiri yapanı, Fetöye ne istediyse vereni,Peşmergeyi Habur dan Kobani ye geçirip lahmacun ısmarlayanları saymadın.
Sen önce tuttuğun besledigin teröristleri ver gelmişsin Gözümüzün içine baka bakaa Terörist besleyip yetiştirip piyasaya sürüyorsun Dalgamı geçiyorsun lan Siyonistlerin çocukları Coniler :)
ajanları yakalanıyor tabiki tepkilerini koyacaklar, yoksa bir türk vatandaşı türkiye tarafından tutuklanmış onların umurundamı olurdu . ajanları ajanları. bizimde vatan hainimiz..
Bizde 60 yıldır ABD nin ülkemizde yaptığı darbelerden derin endişe duymaktaydık,hatta derin nefret duymaktayız FETÖ yü besleyip büyütmenizden dolayı ds sinirlerimiz tepemizde!PKK nızı da alıp gidin Meksika sınırınızın ötesine yerleştirin..
Bu ülkede herkes bir diğerine göre hain . çünkü bu ülkede hak yok.. hukuk yok ..adalet yok..hadi bir kaç örnek verelim.. bu ülkeye Habur rezaletini yaşatanlar hain mi , değil mi ? ya teröristle müzakere masasına oturan ? ya PYD liderini devlet protokolü ile ağırlayanlar? ya ne istedilerde vererek bu ülkeye 15 temmuz ihanetini yaşatanlar.. daha sayayım mı ?
@r.etkar say da amaca bakarak say o saydıklarının hepsi ülkenin menfaati için yapıldı o sulh ile uslanmayalar şimdi kötekle terbiye ediliyor yeğen...
Ülkemde yaşayan amerikan vatandaşı olan türklerden endişe duyuyorum ülkemi karıştırmaya anayasal düzeni bozmaya çalışmaktan vazgeçemedikleri için..bu ülkede yaşıyosun bu ülkenin yasalarına uyacaksın..burası amerika değil..işini gelmiyorsa ha bire üzüntü duymak istemiyorsan defol git..
ayrla25 sonuna kadar haklısın kardeşim ekmeğimizi yiyenler bile bize yan bakıyo gavurun ekmeğini yiyen kılıcını sallar derlerya bizim ekmeğimizi yiyen gavurlar kılıçlarını bize çekmiş
herkes pastanın peşinde
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