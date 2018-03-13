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Türk-Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü Başkanı Bilecik’te

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 11:35 | Son Güncelleme

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bilecik’e gelen Türk-Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü Başkanı Dr.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bilecik’e gelen Türk-Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü Başkanı Dr. Muhammed Al Adil ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Selim Yağcı’yı makamında ziyaret etti.
Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yağcı, "Türk-Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü Başkanı Dr. Muhammed Al Adil Bey, Belediye Meclis Üyemiz Şadan Turhan Bey ve beraberinde bulunan heyet ziyarette bulundular. Heyet şehrimizde tarihsel ve bilimsel konularda bir dizi araştırmalar gerçekleştiriyorlar. Şehrimize vermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Türk-Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü Başkanı Bilecik’te

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Türk-Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü Başkanı Bilecik’te

Türk-Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü Başkanı Bilecik’te
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Türk-Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü Başkanı Bilecik’te

Türk-Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü Başkanı Bilecik’te
3 / 6

Türk-Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü Başkanı Bilecik’te

Türk-Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü Başkanı Bilecik’te
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Türk-Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü Başkanı Bilecik’te

Türk-Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü Başkanı Bilecik’te
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Türk-Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü Başkanı Bilecik’te

Türk-Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü Başkanı Bilecik’te
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Türk-Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü Başkanı Bilecik’te

Türk-Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü Başkanı Bilecik’te
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