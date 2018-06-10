Türk Arap Medya Derneği İftarı

İSTANBUL (AA) - Türk ve Arap medyasından gazeteci ve yazarlar iftarda buluştu.

Türk Arap Medya Derneği tarafından Leyal-i Şamiye Gemisi'nde gerçekleştirilen iftar programında konuşan Dernek Başkanı Turan Kışlakçı, iş birliği yapmak amacıyla kurulan derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Bu yılki çalışmalarının temasının "Gelin tarihimizi yeniden birlikte yazalım" şeklinde belirlediklerini ifade eden Kışlakçı, "Gelin Batılıların bize yazdığı tarihi yok edelim, silelim, kendi tarihimizi kendimiz yazalım. Gelin Batılıların ve Doğuluların bize yazdığı tarihi bir tarafa bırakalım." dedi.

Bu konuda gazeteci ve yazarlardan destek isteyen Kışlakçı, şunları söyledi:

"Eylül ayında dernek olarak 'Gelin Tarihimizi Yeniden İnşa Edelim' adı altında bir kitapçık çıkacağız. Herkesten bu konuda bir makale rica ediyorum. Bu siyasi olabilir, bu coğrafi olabilir, bu sosyolojik olabilir, bu sanat anlamında olabilir. Sizden geleceğe yönelik bu coğrafyanın çocukları olarak neler istiyorsanız o konuda bir makale istiyorum üç ay içinde. Gelin yeniden kardeş olalım, gelin birbirimizi yeniden tanıyalım, gelin coğrafyamızı yeniden inşa edelim, gelin coğrafyamızın gücünü, kuvvetini ve imkanlarını keşfedelim. Gelin ey bölge insanları, ey Araplar, ey Türkler, ey Kürtler, ey Müslümanlar, ey bu coğrafyanın Hristiyanları, gelin her taraftan her kesimden insanlar. Coğrafyamızı yeniden inşa edelim, geleceğimizi birlikte inşa edelim"