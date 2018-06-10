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Türk Arap Medya Derneği İftarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 00:23 | Son Güncelleme

Türk ve Arap medyasından gazeteci ve yazarlar, iftarda bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Türk ve Arap medyasından gazeteci ve yazarlar iftarda buluştu.

Türk Arap Medya Derneği tarafından Leyal-i Şamiye Gemisi'nde gerçekleştirilen iftar programında konuşan Dernek Başkanı Turan Kışlakçı, iş birliği yapmak amacıyla kurulan derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Bu yılki çalışmalarının temasının "Gelin tarihimizi yeniden birlikte yazalım" şeklinde belirlediklerini ifade eden Kışlakçı, "Gelin Batılıların bize yazdığı tarihi yok edelim, silelim, kendi tarihimizi kendimiz yazalım. Gelin Batılıların ve Doğuluların bize yazdığı tarihi bir tarafa bırakalım." dedi.

Bu konuda gazeteci ve yazarlardan destek isteyen Kışlakçı, şunları söyledi:

"Eylül ayında dernek olarak 'Gelin Tarihimizi Yeniden İnşa Edelim' adı altında bir kitapçık çıkacağız. Herkesten bu konuda bir makale rica ediyorum. Bu siyasi olabilir, bu coğrafi olabilir, bu sosyolojik olabilir, bu sanat anlamında olabilir. Sizden geleceğe yönelik bu coğrafyanın çocukları olarak neler istiyorsanız o konuda bir makale istiyorum üç ay içinde. Gelin yeniden kardeş olalım, gelin birbirimizi yeniden tanıyalım, gelin coğrafyamızı yeniden inşa edelim, gelin coğrafyamızın gücünü, kuvvetini ve imkanlarını keşfedelim. Gelin ey bölge insanları, ey Araplar, ey Türkler, ey Kürtler, ey Müslümanlar, ey bu coğrafyanın Hristiyanları, gelin her taraftan her kesimden insanlar. Coğrafyamızı yeniden inşa edelim, geleceğimizi birlikte inşa edelim"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da ekonomik, siyasi, kültürel, stratejik ve coğrafi anlamda Arap dünyasıyla Türkiye’nin ilişkisinin geleceği pozitif anlamda etkileyeceğini belirterek, bu konuda medya mensuplarına da önemli görevler düştüğünü ifade etti.

İftara, AK Parti Milletvekili Hasan Turan, AA İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan, AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk'ün yanı sıra çok sayıda gazeteci ve yazar katıldı.

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AA İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan AK Parti İstanbul Milletvekili ve Filistin-Türkiye Dostluk Grubu Gazeteciler iftar medya Türk Arap Medya Derneği Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı

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