"Türk askeri darbe için verilen emre uymaz"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yargılandığı Genelkurmay "çatı" davasında, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaanın değerlendirme bölümünde, terör örgütü FETÖ'ye ilişkin tespitler yapan Savcı Karakuş, sanıkların, "Emir komuta zinciri içinde hareket ettik." savunmasının gerçeği yansıtmadığını dikkat çekti.

Hiçbir şartta kanunsuz bir emrin uygulanmayacağını vurgulayan Savcı Karakuş, şu tespiti yaptı:

"Bir Türk askeri her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, TBMM, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine bağlıdır. Bu kurumları ortadan kaldırmaya yani askeri darbe yapmaya yönelik bir faaliyet kapsamında emir kimden gelirse gelsin hiçbir şart altında uygulamaz. Verilen emrin darbe teşebbüsü faaliyeti kapsamında verildiğini bilerek bu emre uyan bir askere, 'Verilen emri uyguladı.' denemez. Bu kapsamda milletin üzerine ateş edilip devlet ve millet iradesi ortadan kaldırılmaya çalışılan bir ortamda elde tüfekle suç işleyenlerin yanında durmak bu suça iştirak etmek olarak değerlendirilmiştir."