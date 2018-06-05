Türk askeri Kosova'da okul yeniledi

FERİZOVİK (AA) - Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından onarım ve donanımı yapılan Ferizovik şehrine bağlı Koşare köyündeki "Koşare Şehitleri" İlköğretim Okulu törenle hizmete açıldı.

Açılışa Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Cem Sinan Barım, Okul Müdürü Amir Rexhepi, Ferizovik Belediyesi temsilcileri, Türk askerleri ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Kılıç, burada yaptığı açıklamada, projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İnşallah öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, müdürümüzün eğitim koşullarını, buradaki çalışma koşullarını çok iyi geliştireceğini düşündüğüm, dolayısıyla eğitime de katkıda bulunacağını düşündüğüm bu proje sizlerin geleceğinize ve eğitiminize de katkı sağlayacak." dedi.

Albay Barım da eğitimin çocukların hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek, çocukların iyi koşullarda eğitim görmesinin, onların bilgiye ulaşmasında daha kolaylık sağlayacağını dile getirdi.