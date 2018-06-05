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Türk askeri Kosova'da okul yeniledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 18:52 | Son Güncelleme

KFOR bünyesinde Kosova'da görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından onarım ve donanımı yapılan Ferizovik'e bağlı Koşare köyündeki ilköğretim okulu törenle hizmete açıldı

FERİZOVİK (AA) - Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından onarım ve donanımı yapılan Ferizovik şehrine bağlı Koşare köyündeki "Koşare Şehitleri" İlköğretim Okulu törenle hizmete açıldı.

Açılışa Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Cem Sinan Barım, Okul Müdürü Amir Rexhepi, Ferizovik Belediyesi temsilcileri, Türk askerleri ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Kılıç, burada yaptığı açıklamada, projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İnşallah öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, müdürümüzün eğitim koşullarını, buradaki çalışma koşullarını çok iyi geliştireceğini düşündüğüm, dolayısıyla eğitime de katkıda bulunacağını düşündüğüm bu proje sizlerin geleceğinize ve eğitiminize de katkı sağlayacak." dedi.

Albay Barım da eğitimin çocukların hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek, çocukların iyi koşullarda eğitim görmesinin, onların bilgiye ulaşmasında daha kolaylık sağlayacağını dile getirdi.

Okul Müdürü Rexhepi ise bugünün, okulları ve Koşare köyü için önemli bir gün olduğunu vurgulayarak zira bu okulda 18 yıl aradan sonra ilk kez bir projenin hayata geçtiğini aktardı.

Okulun kötü altyapısından rahatsız olduğunu, bu yönde bazı büyükelçilik ve yabancı kuruluşlara proje önerilerinde bulunduğunu söyleyen Rexhepi, "Bize yanıt veren tek kurum Türk Temsil Heyeti Başkanlığıydı. Bir hafta sonra okulumuzu ziyaret ettiler ve okulun ikinci katına yönelik projeyi gerçekleştireceklerinin sözünü verdiler. Proje hayata geçti. Kendilerine minnettarız." dedi.

"Koşare Şehitleri" İlköğretim Okulu'nun onarım ve donanım projesi kapsamında; iç cephenin boyanması, koridor, derslik ve kapıların yenilenmesi, pencerelerin bakım ve onarımı, dersliklere okul sıraları, öğretmen koltuğu ve masası, yazı tahtası ve kitap dolabı alımı gerçekleştirildi.

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