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Türk askeri Kuzey Irak'a 27 kilometre girdi! Kandil operasyonu yaklaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 21:28 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Şu anda Kuzey Irak'ta 26-27 kilometre ilerilerde bizim evlatlarımız var, Kandil'e az kaldı. Eskiden 'Kandil'e şöyle, böyle gideceğiz' derken. Şimdi 'Kandil'e az kaldı, merak etmeyin' diyoruz. Orada bir hain yapıyı bırakmayacağız" dedi.

Türk askeri Kuzey Irak'a 27 kilometre girdi! Kandil operasyonu yaklaşıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulu Cami'de kıldığı öğle namazının ardından, partisinin Kağıthane Hamidiye Mahallesi'ndeki Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi.

KANDİL'E AZ KALDI MERAK ETMEYİN

Terörle mücadele konusunda işlerini yarım bırakmayacaklarının altını çizen Soylu, şöyle devam etti:

"İşleri güçleri bitmiş Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkarmak için bakın. En çok içimi acıtan da rahmetli Erbakan'ın partisinin başındakiler büyük bir sorumsuzluk ortaya koyuyorlar. Kampanya başlatmışlar. Başlattıkları kampanya şu, 'Selahattin Demirtaş içeriden çıksın.' Niye çıksın arkadaş? Bu ülkede hatırlarsınız ikindi namazından sonra Güneydoğu'da sokağa çıkılmazdı. Akşener de çıkarmak istiyor, İnce de çıkarmak istiyor, CHP de çıkarmak istiyor. 6-7 Ekim olaylarında 53 insanımızı katledenleri dışarı çıkarmak istiyorlar. Biz niye terörle mücadele ettik, niye evlatlarımız şehit oldu? Şu anda Kuzey Irak'ta 26-27 kilometre ilerilerde bizim evlatlarımız var, Kandil'e az kaldı. Eskiden 'Kandil'e şöyle, böyle gideceğiz' derken. Şimdi 'Kandil'e az kaldı, merak etmeyin' diyoruz. Orada bir hain yapıyı bırakmayacağız."

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BÖLGE KAYNAKLARI HARİTA PAYLAŞTI

Irak'tan haber geçen bazı kaynaklar, TSK birliklerinin Kuzey Irak'ta ne kadar ilerlediklerine dair haritalar da paylaştı. Harita'da, Mehmetçiğin Irak topraklarında düzgün bir hat boyunca ilerlediği görülüyor. Irak ordusunun da, salı gününden bu yana Kandil bölgesindeki sivillere, Türk askerinin ilerleme hattındaki bölgeleri boşaltması uyarısı yapıyor.

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ASKERİN İLERLEYİŞİ KAMERALARDA

Kuzey Irak kaynakları, bölgede ilerleyen askerlerimize ait görüntüleri de sık sık geçiyor. Bölge halkı tarafından sevinçle karşılanan askerlerimiz, iftarını da halkla yapıyor. Son görüntüler ise, askerlerin girdiği Bradost bölgesine ait.

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