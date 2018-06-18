Türk askeri Münbiç'te! Genelkurmay Başkanlığı fotoğrafları paylaştı

Türk askeri ABD ile uzlaşma çerçevesinde Münbiç'in dış mahallelerine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Münbiç'te devriye gezmeye başladığını duyurdu, ardından TSK ve Başbakan Binali Yıldırım ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi.
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