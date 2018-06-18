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Türk askeri Münbiç'te! Genelkurmay Başkanlığı fotoğrafları paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 18:26 | Son Güncelleme

Türk askeri ABD ile uzlaşma çerçevesinde Münbiç'in dış mahallelerine girdi. Genelkurmay Başkanlığı, Türk askerinin Münbiç'teki fotoğraflarını paylaştı. Askerlerimizin Münbiç'te dev Türk bayraklarıyla dolaştığı görüldü.

Türk askeri Münbiç'te! Genelkurmay Başkanlığı fotoğrafları paylaştı

Türk askeri ABD ile uzlaşma çerçevesinde Münbiç'in dış mahallelerine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Münbiç'te devriye gezmeye başladığını duyurdu, ardından TSK ve Başbakan Binali Yıldırım ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi.

GENELKURMAY FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Güzel tiyatro. 5 gun daha oynayın belkı %1 oyunuz artar.
firavun gibisin biliyonmu nezaman dönersin biliyonmu toprağa girdikten sonra Ah keşke dersin ya iş işten gecer
@orhan_1992_tsavp size göre her şey tiyatro abd yi böyle dize getiren bir Türkiye var artık boyun eğmeyen masaya yumruğunu vuran dünya beşten büyük diyen bir Türkiye var
24 Haziran hatırına bunlar yarın sözüm ona Kudüs e de Türk bayrağı dikilmiş gibi gösterip milliyetçi oyları nasıl alırız derdindeler. Aslın küllüyen oya yönelik yalan ve dolanlarla koyunları zorlada olsa melettirmek. Yemezler artık abbas yolcu. TAMAM.
ulan ne kahbeler var ülke düşmanları herşeyleri iftira yiğitlerimize duacıyız temizlesinler orayıda kandilide
ABD'nin seçim hediyesi acaba kim Abd ve siyonistlerle savaşıyor ;) Kim Dost Kim BOP'çu.
@gerek_yok_1984 abd nin seçim hediyesi değil abd ye istediğini yaptıran bir Türkiye var eski Türkiye yok
bu olay Türkiyenin eski Türkiye olmadığının bir delilidir biz fırat kalkanı yapacağız dedik yaptık afrine operasyon yapacağız dedik yaptık münbiçe gireceğiz dedik abd boyun eğmek zorunda kaldı biliyorlardı ya boyun eğmezlerse o boyunlarını TSK kesecekti askerimizle karşı karşıya gelecek ve hüsrana uğrayacaklardı kandile operasyon yapacağız dedik operasyon devam ediyor vatan hainleri kudursun, birileride afrin operasyonuna tüm operasyonlara karşı çıksın demirtaşa özgürlük istesin kimse büyük Türkiyeye engel olamayacak
YPG-PYD nin ve ABD nin uzun yıllar orada kalabilmesi için AKP nin seçimim kazanması lazım anlaşılan Erdoğan yine ABD nin kapısını çaldı. Ah güzel ülkemin insanları
afirin bizim cerablus bizim kandil bizim mümbiç bizim kobani bizim suriye bizim ırak bizim ama demokrasi için sadece yürüyor askerimiz azıcık koşsa orta doğu bizim depar atsak avrupa bizim bunu tüm dünya biliyor ama içimizdeki irlandalılar okadar vatansızki ait hissetmedikleri topraklarda oldukları için kanları çekiyor ermenistanı veya avrupayı sizede sıra gelecek ama ancak böyle kendinizi maskeleyerek o hain düşüncelerinizi yansıtıyorsunuz korkak fareler...
Durmak yok sudi arabistan ve israile kadar yola devam eskiden fetö ile pkk ile ülkeyi eline alan abdnin dostları bitirildi. düşmana düşmanca değil dosst gibi yaklaşan tayyip baba bu işi itirdi, şimdiki muhalefet de eskiden pkkcı fetöcü recep diye oy toplama peşindeler
Türkiye Münbiçe girmemeli ve buraları dostumuz ve ortağımız Amerikaya teslim etmelidir.Çünkü deaştan ve israilden gelicek bir saldırıya karşı Amerika bizi korur.oyum millet ittifakına.
RTE nın stratejisini açıklıyorum dostu ile düşman gibi görünür her zaman istihbarat alır devletin bekası için çalışır örnek(mhp) Düşmanı ilede dost gibi görünür sırtına bıçağı saplar örnek(hdp,fetö,barzani) gibi bu adamı çözemeyen varsa 16 yıldır boşa yaşıyor yada hdp,chp,sp,ip, yanındadır
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