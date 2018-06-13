Türk askerinden Kosova'da eğitime destek

GİLAN (AA) - Kosova Barış Gücü (KFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Kosova’nın doğusundaki Gilan şehrinde bulunan Rexhep Elmazi İlkokuluna bilgisayar, ses sistemi ve projeksiyon malzemesi desteğinde bulundu.
Okulda bir sınıfın bilgisayar, ses sistemi ve projeksiyon malzemeleriyle donatılması ve tadilatının yapılması dolayısıyla düzenlenen törene, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Sinan Cem Barım, Gilan Belediye Başkan Yardımcısı Arber İsmajli ve Okul Müdürü Aliriza Osmani'nin yanısıra Türk askerleri, belediye temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Albay Barım, burada yaptığı konuşmada, projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "2018'in bu projesini gerçekleştirmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu bilgisayar dershanesinin eğitime çok büyük katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Teknolojiyi eğitimde kullandıkça çocuklarımız daha başarılı olacak." ifadelerini kullandı.
Projede emeği geçenlere teşekkür eden Barım, bu okulla iş birliğine önem verdikleri vurguladı.
Gilan Belediye Başkan Yardımcısı İsmajli de iki millet arasındaki manevi ilişkiye değinerek, yapılan yardımlardan dolayı Türk Temsil Heyeti Başkanlığına teşekkür etti.
Türk askerinin, Gilan sakinlerinin güvenliğini sağlamanın dışında bölgede farklı yardımlar da yaptığına işaret eden İsmajli, "Bu bilgisayar dershanesi, Türk Temsil Heyeti Başkanlığının Gilan ve Kosova genelindeki rolünü en iyi bir şekilde anlatıyor." diye konuştu.
Okul Müdürü Osmani ise okul için ihtiyaç teşkil eden bu yardımdan dolayı Türk Temsil Heyeti Başkanlığına teşekkür etti.
Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca gerçekleştirilen yaklaşık 12 bin avro maliyetli proje kapsamında, 15 adet masaüstü bilgisayar ile birer adet dizüstü bilgisayar, ses sistemi, projeksiyon cihazı ve projeksiyon perdesi, 15 adet bilgisayar masası, 1 adet öğretmen masası ve koltuğu, 30 adet ofis sandalyesi bağışı ile 150 metre kare iç cephe boyası ve dershanenin genel bakım ve onarımı yapıldı.
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