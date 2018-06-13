Türk askerinden Kosova'da eğitime destek

GİLAN (AA) - Kosova Barış Gücü (KFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Kosova’nın doğusundaki Gilan şehrinde bulunan Rexhep Elmazi İlkokuluna bilgisayar, ses sistemi ve projeksiyon malzemesi desteğinde bulundu.

Okulda bir sınıfın bilgisayar, ses sistemi ve projeksiyon malzemeleriyle donatılması ve tadilatının yapılması dolayısıyla düzenlenen törene, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Sinan Cem Barım, Gilan Belediye Başkan Yardımcısı Arber İsmajli ve Okul Müdürü Aliriza Osmani'nin yanısıra Türk askerleri, belediye temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Albay Barım, burada yaptığı konuşmada, projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "2018'in bu projesini gerçekleştirmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu bilgisayar dershanesinin eğitime çok büyük katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Teknolojiyi eğitimde kullandıkça çocuklarımız daha başarılı olacak." ifadelerini kullandı.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Barım, bu okulla iş birliğine önem verdikleri vurguladı.

Gilan Belediye Başkan Yardımcısı İsmajli de iki millet arasındaki manevi ilişkiye değinerek, yapılan yardımlardan dolayı Türk Temsil Heyeti Başkanlığına teşekkür etti.