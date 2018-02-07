HABER

Türk askerinin PKK'ya vurduğu darbenin ardından örgütte şimdi de iç çatışma çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 07:26 | Son Güncelleme

PKK’nın Kandil kadrosu ile Afrin ekibi birbirine girdi. Cinderes’te iki grup arasında çatışma çıktı. Kandil kaynaklı teröristler “TSK ile savaşa devam” derken, Afrin’dekiler ise “Şimdiden bin kişi kaybettik. Geri çekilelim” görüşünde. Örgüt içi kaosun daha da büyümesi bekleniyor.

Afrin’de işgalci terör unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’nda Mehmetçik ve ÖSO savaşçılarının elde ettiği başarı, PKK içinde çözülmeyi de beraberinde getirdi. Öldürülen PKK’lı sayısı bine ulaşınca teröristlerin yaşadığı panik, kaosu tetikledi. Örgüt işgalindeki Cinderes’te PKK’nın Kandil kadrosu ile Afrin kadrosu arasında çatışma çıktı. Kandil ekibinin ‘savaş’ ısrarına, Afrin kadrosunun cevabı, “Sizin hedefiniz Afrin’i yaktırmak, binden fazla kayıp verdik, çekilelim” şeklinde oldu. Tartışmanın büyümesi sonucu silahlar çekildi ve iki taraf arasında kısa süreli çatışma yaşandı. Afrinli gazeteci Mesud İbo, PKK’nın iç çatışmasını doğruladı. Cinderes başta olmak üzere birçok noktada Kandil’den gelen teröristler ile Afrinli PKK’lılar arasında yaşanan gerginliğin silahlı çatışmaya dönüştüğünü söyleyen İbo, şunları söyledi:

“Afrinliler, sayıları 600’ü aşan Kandil ekibine ‘bölgeden çıkın, daha fazla kan aktıkça karşılıklı intikam duygusu artacak’ dedi. Binlerce Afrinli sivilin bu çatışmalar sebebiyle ortada kalacağını belirttiler. Afrinli grup ayrıca ‘Türkiye ile aramızda kan davası yok, biz sivillerimizin ve beldelerimizin zarar görmesini istemiyoruz’ görüşünü dile getirdi. Kandil’den gönderilen ‘Azad’ kod adlı terörist ile Ebu Cuma Bennavi arasındaki tartışma giderek sertleşti. Kandil grubu, karşı tarafı ‘ihanetle’ suçladı. İki grup arasında silahlı çatışma oldu. Cinderes dışında benzer gerginlikler Şeyh Hadid ve Raco’da da yaşandı.” Yeni Şafak

Son dakika terör örgütü PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı!Son dakika terör örgütü PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı!
PYD/YPG’ye verilen stratejik silahlar Afrin’de ortaya çıktıPYD/YPG’ye verilen stratejik silahlar Afrin’de ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk askeri mehmetçik YPG PKK Afrin

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin son hali şoke etti!

Aleyna Tilki'nin son hali şoke etti!

Son dakika! Space-X'in Mars roketi Falcon Heavy fırlatıldı

Son dakika! Space-X'in Mars roketi Falcon Heavy fırlatıldı

ABD hedefte! 'Savaş her an başlayabilir'

ABD hedefte! 'Savaş her an başlayabilir'

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

Son dakika terör örgütü PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı!

Son dakika terör örgütü PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı!

Tepki çeken 'çıplak flört' programı yeniden başladı!

Tepki çeken 'çıplak flört' programı yeniden başladı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
uydurma haber stratejiden yoksun köylü memet ağa yazmış. sanki oradakileri kullanan kimse yokda üç beş çakal terörist çatışıyor onlarda bitecek imajı oluşturmayın arkasında kim var onu yazın kimleri sahaya sürüyorlar baş aktristler kim planları ne bunları yazın
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı'nda denizanası baskını!

İstanbul Boğazı'nda denizanası baskını!

Adnan Oktar hakkında şok iddia

Adnan Oktar hakkında şok iddia

FETÖ savcısının köstebeği ortaya çıktı!

FETÖ savcısının köstebeği ortaya çıktı!

Aysel Gürel kimdir? Google'dan tam Aysel Gürellik bir doodle! (Aysel Gürel 90 yaşında)

Aysel Gürel kimdir? Google'dan tam Aysel Gürellik bir doodle! (Aysel Gürel 90 yaşında)

Günlük burç yorumları 7 Şubat Çarşamba - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Günlük burç yorumları 7 Şubat Çarşamba - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

İstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.