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Türk askerleri Instagram paylaşımlarıyla izini belli ediyor

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 20:52 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerin bulundukları yerle ilgili Instagram'dan coğrafi etiketleme yaptığına dikkat çeken Rusya Televizyonu RT, bu yüzden rotalarının kolaylıkla takip edildiği ve hassas askeri enformasyonun tehlikeye girdiği uyarısını yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre RT Digital'in yaptığı araştırmadan, Türkiye'nin Kilis ve Reyhanlı gibi sınır bölgelerinden Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine hareket eden askerlerin, Instagram'da video ve görüntü paylaşırken bulundukları yerle ilgili açıkça coğrafi etiketleme yaptığı ortaya çıktı. Etiketlenen yerler Reyhanlı ve Kilis'den Afrin ve Azez'e dek uzanıyor.

RT Digital'in incelediği paylaşımlarda kamuflaj üniformalı askerler tankların hareketlerini ve topçu ateşlerini kaydederken görülüyor.

Kamuya açık bu paylaşımlar askeri harekatın rotasını herkes için takip edilebilir hale getiriyor.

RT Digital'in analizine göre Türk askerleri için en popüler coğrafi etiket haline gelen Afrin'den bu şekilde Instagram paylaşımları özellikle 21 Ocak'ta tavan yaptı.

Zeytin Dalı Harekatı 20 Ocak'ta başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Afrin instagram

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bunlar hep tecrube olmalı. gerekli onlem alinmali. su uyur dusman uyumaz. disiplinnn.....
bizim genel kurmay uyuyormu ki elin rusu bizim yerimize uyarıda bulunuyor. o cahillerde hava atacağız diye paylaşım yapıp dursunlar.Allah muhafaza.
Sosyal medya ve TV ekranlarında bütün bilgilerimiz ulu orta paylaşılıyor biz savaş halindeyken bazı şeylerin gizlilik içinde kalması şart.
Instagram da polisle askerden başka kımse yok unıformayı giyen ınstagramda boy gösterıyor kadınlı erkeklı ne kadar artislik yapmayı seven bir milletiz ... utanmadan unıformayla artıslık yapıyorlar. bir kanun cıkarılmalı bu konuda bence
ewet kesinlikle katılıyorum operasyonlarda tüm cep telefonlarının uçak modunda olması askerin ihtiyaç anında arama yapması gerekmektedir.
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