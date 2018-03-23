TÜRK-AV Genel Kurulu resepsiyonu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, on binlerce namuslu, fedakar, çalışkan avukat, hakim ve savcının omuzlarında durmaktadır. Bu hakim, savcı ve avukatlara söz söyletmemek, onlara toz kondurmamak, milli vazifemiz olmalıdır." dedi. Feyzioğlu, Litai TBB Konuk Evi'nde düzenlenen Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukatlık Örgütleri Birliğinin (TÜRK-AV) 2. Olağan Genel Kurulu resepsiyonunda yaptığı konuşmada, tüm Türk dünyası ve komşu ülkelerin Nevruz Bayramı'nı kutladı. Genel Kurul'un çalışmalarına değinen Feyzioğlu, Rusya Federal Avukatlar Odasının gözlemci üyelikten tam üyeliğe geçme başvurusu ile Tacikistan Barolar Birliğinin üyelik başvurusunun oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi. - "Birlikteysek varız, dağılırsak, parçalanırsak yokuz" Türklerin bu coğrafyanın öncü milleti, Türkiye Cumhuriyeti'nin de lider devletlerinden biri olduğunu ifade eden Feyzioğlu, bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladı. Feyzioğlu, "Birbirimizle didişirken, birbirimizin gözünü oymaya çalışırken emperyal, küresel güçler, bu topraklarda, bu coğrafyada at oynatıyor. Birlikteysek varız, dağılırsak, parçalanırsak yokuz. Bu kadar basittir olay." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin gücünün Atatürk'ün devrimleriyle taçlandığını belirten Feyzioğlu, "Bu gücü daha da artırmak için cumhuriyet devriminden, hukukun üstünlüğünden ve demokrasiden fedakarlık yapmak yerine, cumhuriyetin kuruluş felsefesine sımsıkı sarılmak ve hukukun üstünlüğünü, adil yargılamayı tartışmasız sağlamak zorundayız." diye konuştu. Türkiye özelinde 15 bin hakim ve savcının, 110 bin avukatın, bu coğrafyada da 250 binin üzerinde avukat, on binlerce hakim ve savcı bulunduğunu ve sisteme ilişkin her ülkenin sorunu olduğunu belirten Feyzioğlu, şöyle devam etti: "Fakat eleştirileri kişileri hedef alarak ve kişileri yıpratarak yapmak yanlıştır. Sistemin düzeltilmesi için yapıcı cümleler aklıselime ihtiyacı olan herkes tarafından büyük bir hüsnü kabul görür. Kişiler hedef alınarak söylenen cümleler doğruluk payı olsa bile reddedilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, on binlerce namuslu, fedakar, çalışkan avukat, hakim ve savcının omuzlarında durmaktadır. Bu hakim, savcı ve avukatlara söz söyletmemek, onlara toz kondurmamak, milli vazifemiz olmalıdır ama sistemin herkes için güvence sağlamasını talep etmek de yine aynı şekilde milli bir vazifedir."