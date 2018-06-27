Türk bayrağı asılı markete saldırıya 4 gözaltı

Antalya'da Türk bayrağı asılı markete yapılan taşlı, sopalı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'ndeki Türk bayrağı asılı bir markete PKK terör örgütü üyeleri olduğu iddia edilen bir grup tarafından taşlı, sopalı saldırı düzenlenip, terör örgütü lehine slogan atıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 1'i çocuk 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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