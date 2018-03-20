Türk bayrağına saygısızlık iddiasıyla tutuklandı

Lübnan'daki nevruz gösterileri sırasında Türk bayrağının üzerine bastığı iddiasıyla Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakalanan zanlı tutuklandı.
Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 yıl önce Lübnan'daki nevruz gösterileri sırasında bir otobüsün basamaklarında Türk bayrağının üzerine bastığı öne sürülen ve görüntüsü sosyal medyada yayınlanan şüphelinin ilçede olduğunu belirledi.
Bir su dağıtım firmasında çalıştığı tespit edilen Said Hacı H. (25) polis ekiplerince yakalandı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, "Türk bayrağına saygısızlık" iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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