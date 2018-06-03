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Türk bilim insanları ABD'de bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 08:56 | Son Güncelleme

Türk-Amerikan Bilim Adamları ve Akademisyenleri Derneğinin Boston'da düzenlediği yıllık konferans, ABD'de ve Türkiye'de çalışmalarını sürdüren çok sayıda Türk bilim insanını bir araya getirdi - Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan: - "Türk insanının yurt dışında yetişmiş kaynaklarını da değerlendirmek amacındayız"

BOSTON (AA) - Türk-Amerikan Bilim Adamları ve Akademisyenleri Derneğinin (TASSA) ABD'nin Boston kentinde düzenlediği yıllık konferansa, ABD'de ve Türkiye'de akademik çalışmalarını sürdüren çok sayıda Türk bilim insanı katıldı.

TASSA tarafından bu yıl 8.si düzenlenen ve "Kışkırtıcı Fikirler ve Teknolojiler" temasıyla gerçekleştirilen yıllık konferans, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston Üniversitesinde yapılıyor.

Konferansın ilk gününde söz alan çok sayıda bilim insanı, hem Türk ekonomisine dair düşüncelerini paylaştı hem de Türkiye ile ABD arasındaki akademik iş birliklerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Konferansın açılış bölümünde söz alan TASSA Başkanı Prof. Dr. Haluk Ünal, hem TASSA hakkında genel bilgiler verdi, hem de 2018 hedeflerinden bahsetti. Ünal, "Vizyonumuz, Amerikan ve Türk üniversiteleri arasında bilimsel köprüler kurmak ve bilimsel gelişmelerin karşılıklı olarak desteklendiği projelerin devamlılığını sağlamaktır." ifadesini kullandı.

- Türkiye'nin hedeflerini anlattı

Daha sonra kürsüye gelen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünlerinin ihracat rakamlarını genel ihracatın yüzde 10'una çıkarma hedefi taşıdığını ve en az 3 Türk üniversitesinin global sıralamada ilk 100 üniversite arasına girmesi için çalıştıklarını belirtti.

TÜBİTAK'ın bilimsel projelere ve araştırmalara verdiği destekleri anlatan Mandal, dijital dönüşümün gerekliliğine ve avantajlarına vurgu yaparak, "Dijitalizasyon, TÜBİTAK ajandası içinde en önemli konuların başında gelmektedir." dedi.

Boston Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Robert Brown'un da açılışında kısa bir konuşma yaptığı konferansın ilk gününde ayrıca, MIT Üniversitesi'nden Prof. Daron Acemoğlu, Harvard Üniversitesinden Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve Arizona Üniversitesinden Prof. Feryal Özel gibi isimler sunumlarını yaparak görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

- "Türk insanının yurt dışında yetişmiş kaynaklarını değerlendiriyoruz"

Öte yandan programın sponsorları arasında yer alan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, konferansla ilgili olarak AA muhabirine açıklamalar yaptı.

Gazi Üniversitesinin Türkiye'nin 10 araştırma üniversitesi arasında yer aldığını ve belli alanlarda ABD'deki üniversitelerle iş birliklerini geliştirdiklerini ifade eden Uslan, bu tür akademik buluşmalara da önem verdiklerini dile getirdi.

Boston Üniversitesi ve Michigan State Üniversitesi ile daha önce kurdukları iş birliklerini sürdürdüklerine dikkati çeken Uslan, "Michigan State Üniversitesi ile çift diplomalı bir doktora programı üzerinde çalışmalarımızı son aşamasına getirdik. Ayrıca Boston Üniversitesi ile de fotonik ve yaşam bilimleri kapsamında önemli iş birliği yapmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Uslan, "Türk insanının yurt dışında yetişmiş kaynaklarını da değerlendirmek amacındayız. Bu program çerçevesinde, ABD'de doktorasını tamamlamış genç arkadaşlarımızla da burada bir araya geleceğiz. Onları ülkemizde ve ülkenin bir değeri olarak Gazi Üniversitesi çatısı altında hizmet vermeleri için davet edeceğiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türk ekonomisi Türkiye

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