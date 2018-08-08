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Türk Böbrek Vakfı'ndan "başvuru" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 17:00 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - TÜRK Böbrek Vakfı, "Trafik Işıkları" projesi başvurusuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İstanbul DHA - TÜRK Böbrek Vakfı, "Trafik Işıkları" projesi başvurusuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Türk Böbrek Vakfı'nın açıklaması şu şekilde:
"Vakfımızın toplum sağlığını koruması amaçlı çalışmalarından biri olan ve İrlanda Kalp Vakfı'nın benzer bir çalışmasından ilham alarak hazırladığımız 'trafik Işıkları' ismi ile hazırlanan projemizde, tuz ve şeker ihtiva eden paketli yiyeceklerin ve içeceklerin içerik etiketlerinde, özellikle tuz ve şeker miktarlarının "renk kod ile belirtilmesi önerisi (kırmızı-yüksek, turuncu-kabul edilebilir, yeşil-uygun şeklinde) için T.C. Tarım ve Orman Bakanlığına 06.04.2018 tarihinde resmi bir yazıyla başvurulmuştur"

"DESTEK VERİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞTİR"
"Vakfımızın bu resmi başvurusuna 12.04.2018 tarihinde Bakanlığımız tarafından cevapta, 'TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 26.01.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiği, bu yönetmeliğin yayın tarihinden önce faaliyet gösteren işletmelere 31.12.2019 tarihine kadar geçiş süresi verildiği, etiketlerin ön yüzlerinde içerik miktarlarının yazılacağı, bu bildirimlerin zorunlu hale getirilmesi, renkli şekilde yapılması vb. şekildeki uygulama için çalışmalara başlanmıştır' denilmektedir. Vakfımız tarafından Bakanlığımızın bu olumlu yazısına verilen 26.04.2018 tarihli yazılı cevapla, kamu yararına memnuniyetimiz belirtilerek, Bakanlığın çalışmalarına kamuoyunu bilgilendirici çeşitli faaliyetlerle destek verileceği bildirilmiştir.
Bakanlığımız ile sürdürdüğümüz kamu yararına çalışmalar hiçbir şekilde sekteye uğramamıştır"

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