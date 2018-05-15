Türk boksör Keser'in ölümünde korkunç şüphe!

23 Haziran 2017 yılında Almanya'da yaşanan Tunahan Keser cinayetinde sır perdesi aralanıyor. 22 yaşında Hamburg'da kaçırılan Keser ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Keser'in menajeri Ermeni asıllı Rus boksör Khoren Gevor'un bir gece önce bacağından kurşunlandığı öğrenildi. Genç sporcunun cansız bedenine ise 21 Temmuz günü, ormanlık alanda ulaşıldığı belirtildi.
Akşam'da yer alan habere göre, Alman polisi cinayetle ilgili tam 3 bin kişinin ifadesini aldı. Yapılan incelemede Tunahan'ın öldürülmesinde kullanılan silah, suç makinesi 56 yaşındaki Frank Lindner'in evinden çıktı. Lindner, ifadesinde boks mafyasından aldığı talimatla Tunahan'ı öldürdüğünü anlattı. Lindner, 4 Ocak'ta ise cezaevinde canına kıydı.
"ÖLDÜRENLERİ BİLİYORUM, KORKMUYORUM"
Keser'in menajeri Gevor aylar süren tedavisinin ardından ayaklandı. 5 yıl sonra döndüğü ringde, Ukraynalı rakibini yendikten sonra "Tunahan'ı öldürenleri biliyorum. Onlardan korkmuyorum. Gelsinler" açıklamasını yaptı. Polise ifade veren Gevor, terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen boksör İsmail Özen'i suçladı. Terör örgütünün, Almanya'daki boks sektörüne el atmak istediği anlattı. "PKK, tıpkı dönercilere yaptığı gibi boks sektöründe de milyonlarca dolar haraç topluyor. Boksta dönen paraya göz diktikleri için Tunahan'ı öldürdüler" ifadesini kullandı. Bunun üzerine Özen'in, ifadesi alındı. Almanya'nın önde gelen milyarderi Michael Otto'nun kızı ile nişanlı olan Özen'in açıklama yapması avukatları tarafından yasaklandı.
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