HABER

Türk Büro-Sen Başkanı Eksert: Uzmanlık sınavının açılması şart

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 13:56 | Son Güncelleme

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Osman Eksert, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda (GİB) gerçekleşmesi beklenen uzman personeli sınavı hakkında yaşanan sürece ilişkin, "Gelir ve giderde olmak üzere yeniden uzmanlık sınavının açılması şart hale geldi.

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Osman Eksert, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda (GİB) gerçekleşmesi beklenen uzman personeli sınavı hakkında yaşanan sürece ilişkin, "Gelir ve giderde olmak üzere yeniden uzmanlık sınavının açılması şart hale geldi. Onun için biz bir an önce bu sınavın açılmasını istiyoruz. Sendika olarak sonuna kadar elimizden ne geliyorsa mücadelesini yapacağız" dedi.

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Osman Eksert, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda gerçekleşecek olan sınav beklentisiyle ilgili yaşanan süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Eksert, bu sınavın kişiler için maddi anlamda getirisi olduğunu ve yaklaşık 5 bin kişinin sınava girmeye hak kazandığını söyledi. Bu kişilerin ve sendikanın beklentileri doğrultusunda yeniden sınav açılması gerektiğine dikkat çeken Eksert, şunları söyledi: "Eski Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal, 2017 yılında sanıyorum bu konu hakkında açıklamaları oldu. 'Hazırlık yapıyoruz, sınav açıyoruz, açılacak' diye. Dolayısıyla bu gelişme arkadaşlarımızı umutlandırdı. Bunun üzerine sınavın bir an önce açılması için sendika olarak Sayın Bakan ile görüşme talebimiz oldu. TBMM’de siyasi partiler nezdinde girişimlerde bulunduk. Ama bugüne kadar açılmadı. İşin özü, bir an önce gelir ve giderde olmak üzere yeniden uzmanlık sınavının açılması şart hale geldi. Onun için biz bir an önce bu sınavın açılmasını istiyoruz. Sendika olarak sonuna kadar elimizden ne geliyorsa mücadelesini yapacağız. Ben sınavın açılacağına inanıyorum. Bunun içinde elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Yapılanmadan kimsenin mağdur olmaması gerekir"

Mevcut uygulamanın devam etmesi gerektiğini belirten Eksert, "Sadece Maliye Bakanlığı ile ilgili değil, bakanlık sayısının 16’ya düşmesi, bakanlıkların içine diğer kurumların geçmesi ve dolayısıyla da bu yapılanmada kimsenin mağdur olmaması gerekir. Birleşmenin en azda değil, en yüksekte yapılması, arkadaşların mağdur değil, daha fazla hak elde etmesine neden olur diye düşünüyoruz" dedi.

‘Devlette devamlılık esastır"

Eksert, Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın, "Bakanlığımız ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Merkez ve Taşra Teşkilatı kadrolarındaki personelimiz için kurum içi uzmanlık sınavı açıyoruz. Bunun için kanun taslağını Başbakanlığa gönderdik" sözlerine ilişkin olarak da şunları söyledi: "Sayın Bakan Ağbal, vakti zamanında bu açıklamaları yaptı; bizde umutlandık. Taslağı hazırladık, Meclise gönderdik. Sonuç yok. Devlette devamlılık esastır. Sayın Bakan Ağbal’ın sözünün, yeni Bakan Berat Albayrak için de geçerli olması gerekiyor. Yeni Maliye Bakanımızın daha duyarlı olacağına inanıyorum. Biz bu durumu önceden yaşadık. Ama sonuç bugüne kadar alınmadı. Bu yeni dönemde kişilerin mağdur olmaması için kurumlarda çalışma barışının sağlanması lazım."

PARTNERAdnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...Adnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...
Deri hastası anne: Kızımın bana annelik yapması çok acı Deri hastası anne: Kızımın bana annelik yapması çok acı 
Cinayet şüphelisi 4 kişi yakalandıCinayet şüphelisi 4 kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba 'Adnan Oktar'lı fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu

Ahu Tuğba 'Adnan Oktar'lı fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

İlginizi Çekebilir

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan flaş imza açıklaması

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan flaş imza açıklaması

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yatağan Termik Santrali'ndeki kazaya ilişkin inceleme başlatıldı

Yatağan Termik Santrali'ndeki kazaya ilişkin inceleme başlatıldı

'İzdivaç ablası' avukat hakkında karar çıktı

'İzdivaç ablası' avukat hakkında karar çıktı

Uruguay'dan getirilen angusların kokusu kenti etkisi altına aldı

Uruguay'dan getirilen angusların kokusu kenti etkisi altına aldı

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Ankara'dan kritik karar bekleniyor

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Ankara'dan kritik karar bekleniyor

Sevgilisinin ayrı yaşadığı kocasını öldüren sanıktan kan donduran ifadeler..

Sevgilisinin ayrı yaşadığı kocasını öldüren sanıktan kan donduran ifadeler..

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.