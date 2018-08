Türk Büro-Sen'den, Mal Müdürlüğü personelinin alıkonulmasına kınama

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- TÜRK Büro-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cumhur Çil, İzmir'in Tire ilçesinde bir hafta önce, Mal Müdürlüğü görevlisi 3 kişinin, jeotermal kaynak aramak için başvuran firmanın görevlileri sanılarak köylüler tarafından bir süre alıkonulmalarını kınadı. Çil, "Hem sendika olarak hem de sendika avukatlarımız ile bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

Tire'nin Başköy Mahallesi'nde, bir firma tarafından jeotermal kaynak aramak için yapılan ÇED başvurusu, geçimini bölgede yetişen incir, ceviz ve zeytin ağaçlarından elde ettikleri ürünleri satarak sağlayan mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Köylüler, geçen 26 Temmuz'da, bölgeye gelen Tire İlçe Mal Müdürlüğü çalışanı 3 kişiyi, şirket çalışanı sanıp alıkoydu. Yaşanan gerginliğin ardından devreye Tire Kaymakamlığı yetkilileri, Tire Mal Müdürü ve jandarma girdi. Alıkonulan görevliler, yaklaşık 5 saat sonra serbest kaldı.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Türk Büro-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cumhur Çil, görevlilerin kendi özel işleri için köye gitmediklerini belirterek, "Arkadaşlarımız her devlet memuru gibi yaptıkları işin sorumluluğunu bilerek, sadece bilgi amaçlı keşif yapmak üzere bölgeye gitmişlerdir. Söz konusu saldırı neticesinde arkadaşlarımız sendika avukatlarımızın yönlendirmesi ile ilgili kişilerden şikayetçi oldular ve bu konuda savcılık soruşturması devam etmektedir. Savcılık soruşturması sonucunda arkadaşlarımıza saldıran kişilerin tek tek ortaya çıkarılacağından şüphemiz bulunmamaktadır. Sendika olarak bu işin sorumlularının ortaya çıkarılması ve bir daha başka bir arkadaşımızın başına böyle bir olayın gelmemesi için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı kamuoyuna açıklıyorum. Bu menfur saldırıdan sorumlu olan kişilerin en ağır cezaları alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ayrıca bu üzücü olay sonucu hem ruhsal olarak hem de bedensel olarak zarar gören arkadaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

