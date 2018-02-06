Türk Büyükelçi terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin yalanlarını çürüttü

OTTAWA (AA) - Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Kanada televizyonunda, terör örgütü PYD/PKK’nın yalanlarını çürüttü.

Büyükelçi Ünal, Global News TV kanalının Ottawa Büro Şefi ve "The West Block" adlı programın yapımcısı Vassy Kapelos'un programında Zeytin Dalı Harekatı konusunda açıklamalarda bulundu.

Kapelos'un, operasyonla ilgili olduğu iddia edilen bazı fotoğrafların yayınladığını hatırlatması üzerine Büyükelçi Ünal, ‘’YPG/PYD/PKK’nın sahte haberler çerçevesinde yaptığı dezenformasyon faaliyetleri hiçbir şekilde doğruyu yansıtmamaktadır. Söz konusu yalan iddialar, kullanılan sahte resimlerle gerçekmiş gibi servis edilmektedir. Bu fotoğrafların sahte ve dünyanın farklı bölgelerindeki olaylara ait oldukları tek tek deşifre edilmiştir. Harekatta şu ana değin sivil kayıp yaşanmamıştır ve bu konuya büyük özen gösterilmektedir.’’ dedi.

- "YPG, PKK’nın kardeşi"

Büyükelçi Selçuk Ünal ayrıca, terör saldırılarını sürdüren YPG/PYD'nin, ABD ve Kanada dahil olmak üzere NATO ülkelerince de terör örgütü olarak kabul edilen PKK'nın kurduğu örgüt olduğunu söyledi. Ünal, ‘’YPG/PYD, PKK’nın kardeş örgütüdür. Biz bunu bugüne kadar tüm dost ve müttefiklerimize söyledik, söylüyoruz ve bu terör örgütüne destek verilmemesi çağrımızı tekrarlamaya devam edeceğiz.’’ dedi.