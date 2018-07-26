Türk-Cezayir TAYAL SPA tekstil tesisinden 4 Avrupa ülkesine ihracat

Yusufi ayrıca ülkesinin, küresel gelişmelere ayak uydurmak istediğine işaret ederek, 10 ila 15 yıl içinde endüstride dördüncü nesle ulaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Toplam 89 üniteden oluşan tekstil tesisinin, önümüzdeki 3 yıl içinde 10 bin, 10 yıl içinde ise 25 bin kişiye istihdam sağlayacağını aktaran Yusufi, tam otomatik bir işletme olan tesisin, tekstil endüstrisinin üçüncü neslini temsil ettiğini ve ülkede tekstil endüstrisi için bir okul rolü oynayacağını dile getirdi.

Açıklamada, Bakan Yusufi'nin "Bugün, TAYAL SPA firması, birçok Avrupa ülkesine çeşitli tekstil ürünlerinden oluşan 200 tonluk ürün ihraç etti. Bu, ekonomimizi çeşitlendirme hedefimize ulaşma adına olumlu bir adım." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Cezayir Sanayi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sanayi ve Maden Bakanı Yusuf Yusufi'nin, tesise bugün Türkiye, Portekiz, Belçika ve Polonya'ya gönderilmek üzere 200 tonluk tekstil ürününün yer aldığı 11 konteynerin sevkıyatının başlaması talimatı verdiği belirtildi.

- İhracat ağustos ayında da devam edecek

TAYAL SPA şirketinden yapılan yazılı açıklamada ise tekstil ürünleri ve pamuk iplik ihracatının ağustos ayında da devam edeceği belirtilerek, ürünlerinin ayrıca Almanya, İtalya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu diğer Avrupa ülkelerine ihracatı yönünde talep aldıkları aktarıldı.

Cezayir'in tekstil ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ettiğine işaret edilen açıklamada, TAYAL SPA şirketi sayesinde Cezayir'in bu alanda şu andan itibaren ithalatçı bir ülke konumundan ihracatçı ülkeye dönüşmeye başlayacağı vurgulandı.

Tesis, geçen mart ayında üretime başlamasının ardından 18 Haziran'da Türkiye'ye 25 ton pamuk ipliği ihraç ederek ilk sevkıyatını gerçekleştirmişti.

Afrika'nın en büyük tekstil tesisi TAYAL SPA, Cezayir hükümeti ile Türk Tay Group şirketlerinden Taypa ortaklığıyla geçen ocak ayında açılmıştı.

Merkezi, ülkenin batısındaki Relizane ilinde yer alan işletmede, Türk Tay Group şirketlerinden Taypa yüzde 49, Cezayir hükümeti ise yüzde 51'lik paya sahip.

İlk etapta 8 adet tekstil üretim ünitesini kapsayan bu dev projede, üretimin yüzde 60'ı dış pazara yönlendiriliyor. Üretime 15 Mart'ta başlayan tesis, senelik 30 milyon metre üretim kapasitesine sahip. İkinci etabı ise hazır giyim, endüstriyel elyaf, denim, örme ve dokuma kumaş üretimlerinin yapılacağı 10 fabrikayı içeriyor.

