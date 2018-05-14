HABER

Türk cumhuriyetleri, müze eserlerinin korunmasında iş birliği yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 16:35 | Son Güncelleme

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali: - "Bu doküman milli müzelerin çalışmalarında esas alınacak bir metodik yol gösterici olacaktır"

Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Moğolistan'dan milli müze temsilcileri, Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya geldi.

Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) tarafından Türk Halkları Müze Eşyaları Kullanım ve Korunmasıyla ilgili Uluslararası Çalışma Grubu Toplantısı, Astana'daki Barış ve Uyum Sarayı'nda yapıldı.

TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali'nin başkanlık ettiği toplantıya, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Moğolistan'dan milli müze temsilcileri katıldı.

Toplantıda temsilciler, "Türk ve Akraba Halklar Kültür Varlıklarının Korunması ve Kullanımına İlişkin Yönetmelik" üzerinde uzlaştı.

Türk ve akraba halkları milli müzeleri arasında bilimsel kurum oluşturma kararının alındığı toplantıda, Türk dünyası için evrensel değer taşıyan kültürel varlıklar listesinin hazırlanması ve Türk tarih ve kültürüyle ilgili müze teşhislerinin oluşturulması için çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

Kıdırali, burada yaptığı konuşmada, müzelerin, milli ve kültürel değerleri korumanın yanı sıra aynı zamanda bunları dünyaya tanıtan önemli kurumlar olduğunu söyledi.

Üzerinde uzlaşılan yönetmenliğin Türk cumhuriyetleri kültür bakanlıklarının onayına sunulacağını aktaran Kıdırali, "Bu doküman, milli müzelerin çalışmalarında esas alınacak bir metodik yol gösterici olacaktır." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu 'uyarıyorum' dedi tarih verdiKaramollaoğlu 'uyarıyorum' dedi tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBC'nin 24 Haziran seçimi sorusuna yanıt: BBC çok rahat olsunCumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBC'nin 24 Haziran seçimi sorusuna yanıt: BBC çok rahat olsun
Ertuğrul Günay: İktidarın erken seçim kararı ayağına dolaşmış gibi görünüyorErtuğrul Günay: İktidarın erken seçim kararı ayağına dolaşmış gibi görünüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
müze Uluslararası Türk Akademisi

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!

İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!

Bekir Bozdağ'dan Gazze'deki katliama sert tepki: İsrail kadar ABD yönetimi de sorumlu

Bekir Bozdağ'dan Gazze'deki katliama sert tepki: İsrail kadar ABD yönetimi de sorumlu

Son dakika! ABD Kudüs'teki büyükelçilik binasını resmen açtı

Son dakika! ABD Kudüs'teki büyükelçilik binasını resmen açtı

Türkiye'den son dakika Kudüs açıklaması

Türkiye'den son dakika Kudüs açıklaması

FETÖ soruşturması kapsamında 15 şirkete kayyum atandı!

FETÖ soruşturması kapsamında 15 şirkete kayyum atandı!

Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama

Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.