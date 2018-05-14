Türk cumhuriyetleri, müze eserlerinin korunmasında iş birliği yapacak

Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Moğolistan'dan milli müze temsilcileri, Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya geldi.

Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) tarafından Türk Halkları Müze Eşyaları Kullanım ve Korunmasıyla ilgili Uluslararası Çalışma Grubu Toplantısı, Astana'daki Barış ve Uyum Sarayı'nda yapıldı.

TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali'nin başkanlık ettiği toplantıya, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Moğolistan'dan milli müze temsilcileri katıldı.

Toplantıda temsilciler, "Türk ve Akraba Halklar Kültür Varlıklarının Korunması ve Kullanımına İlişkin Yönetmelik" üzerinde uzlaştı.

Türk ve akraba halkları milli müzeleri arasında bilimsel kurum oluşturma kararının alındığı toplantıda, Türk dünyası için evrensel değer taşıyan kültürel varlıklar listesinin hazırlanması ve Türk tarih ve kültürüyle ilgili müze teşhislerinin oluşturulması için çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

Kıdırali, burada yaptığı konuşmada, müzelerin, milli ve kültürel değerleri korumanın yanı sıra aynı zamanda bunları dünyaya tanıtan önemli kurumlar olduğunu söyledi.

Üzerinde uzlaşılan yönetmenliğin Türk cumhuriyetleri kültür bakanlıklarının onayına sunulacağını aktaran Kıdırali, "Bu doküman, milli müzelerin çalışmalarında esas alınacak bir metodik yol gösterici olacaktır." ifadelerini kullandı.

