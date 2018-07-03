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Türk dağcılar, Afrika'nın en yüksek zirvesine tırmandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 11:09 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu'na bağlı dağcılar Erhan Çalışkan, Fatih Bulut ve Ferhan Çınbarcı, Afrika kıtasının en yüksek zirvesi olan Tanzaya'nın kuzeydoğusunda bulunan 5 bin 895 metre yüksekliğindeki Kilimanjaro dağına tırmandı.

Türk dağcılar, Afrika'nın en yüksek zirvesine tırmandı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu'na bağlı dağcılar Erhan Çalışkan, Fatih Bulut ve Ferhan Çınbarcı, Afrika kıtasının en yüksek zirvesi olan Tanzaya'nın kuzeydoğusunda bulunan 5 bin 895 metre yüksekliğindeki Kilimanjaro dağına tırmandı. Afrika'daki tek buzul dağ olan Kilimanjaro'ya tırmanış, 6 gün, 5 gece sürdü.
Türkiye'de Ağrı, İran'da Savalan Dağı, Fransa Alpleri, olmak üzere bugüne kadar birçok tırmanış gerçekleştiren Van Patika Doğa Sporları ile İstanbul Zirve Dağcılık Kulübü sporcuları Erhan Çalışkan, Fatih Bulut ve Ferhan Çınbarcı, bu kez de Tanzanya'da bulunan, Afrika kıtasının en yüksek dağı, 5 bin 895 metre yüksekliğindeki Kilimanjaro'ya tırmandı.
Dağcı Erhan Çalışkan, Tropikal iklim kuşağında olan ve Afrika kıtasındaki tek buzul olan Kilimanjaro dağına tırmanışın farklı bir deneyim olduğunu belirterek, "İstanbul'dan uçakla Tanzanya'nın merkezi sayılan Darüsselam'a uçakla 7 saat süren yolculuk yapıyorsunuz. Oradan da Kilimanjaro'ya gidiyorsunuz. Afrika kıtasının en yüksek zirvesine olan Kilimanjaro dağına tırmanış, 6 gün, 5 gece sürdü. Tropikal iklim kuşağındaki bu dağ, Afrika'daki tek buzul olma özelliğiyle de dağcıların ilgisini çekiyor. 4 bin metreye kadar çok farklı endemik bitkiler ve ağaçlar yetişebiliyor. Tanzanya hükümetinin aldığı bir karar gereği dağa, 'Masaili' yerel rehberler eşliğinde tırmanıyorsunuz. Kilimanjaro'ya dünyanın farklı ülkelerden yüzlerce dağcı gidiyor. Her kampta sizden imza alıyorlar. Bu kamplarda nereden geldiğinizi, kaç yaşında olduğunuzu bildiriyorsunuz. Dağa çıkarken çok zorlanmadık. Zirveye çıkmak için gece 12'de tırmanışa geçtik, sabah 6'da vardık. Zirve biraz soğuktu, sıcaklık -18 dereceydi. İlk çıkış noktasından zirveye toplamda 40 kilometreydi. İniş ise daha kısaydı. Toplam faaliyet 67 kilometreyi buldu. Zirvede gün doğumunu izledik, güzel bir deneyimdi" diye konuştu.
Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadığını ifade eden Çalışkan, şöyle devam etti:
"Dünyanın her bir kıtasının en yüksek zirvesine çıkmayı planlıyoruz. Kilimanjaro bunlardan biriydi ve bu dağa da başarılı bir şekilde tırmandık. Diğer zirvelerde olduğu gibi, bu zirvede de Türk bayrağını açtığımız için mutluyuz. Şubat ayında ise Güney Amerika'nın en yüksek zirvesine Arjantin'e gitmeyi düşünüyoruz. Antrenmanlarımız devam ediyor."

FOTOĞRAFLI

Türk dağcılar, Afrika'nın en yüksek zirvesine tırmandıTürk dağcılar, Afrika'nın en yüksek zirvesine tırmandıTürk dağcılar, Afrika'nın en yüksek zirvesine tırmandıTürk dağcılar, Afrika'nın en yüksek zirvesine tırmandı

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