Türk demiryollarının omurgası iki kıtaya bağlanıyor

CÜNEYT ÇELİK - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin demiryollarının ana omurgası olan doğu-batı demiryolları koridorunu hem Asya'ya hem de Avrupa'ya bağlayacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın etüt proje işlerinin, yıl sonu ya da 2019 yılı başında başlayacağını bildirdi.

Bakan Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 yıldır bıkmadan usanmadan ulaşımda dünyanın en büyük projelerini gerçekleştirerek, Türkiye'yi ulaşılır ve erişilir hale getirdiklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin özlemle beklediği asırlık Marmaray, Avrasya Tüp Tünel, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Osmangazi Köprüsü gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Arslan, "Yaptığımız yatırımlar sadece insanımızın hayatını kolaylaştırmadı, ülkemizin ticaretini de geliştirdi. Demiryolları gerek yolcuda gerek yükte toplu taşımacılığı teşvik ettiği için çok önemli." dedi.

- "Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Projesi çok büyük önem taşıyor"