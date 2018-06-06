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Türk demiryollarının omurgası iki kıtaya bağlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 11:20 | Son Güncelleme

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu hattı üzerinden milyonlarca ton yük taşınacak. Etüt projesi, 2018 yılı sonunda ya da 2019 yılı başında başlayacak. ÇED ve fizibilitesinin güncellenmesine müteakip yapım işi için de YPK başvurusunu hemen yapacağız" - "Ülkemizin doğu-batı demiryolları koridorunu Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu aracılığıyla İran ve Nahçıvan'a bağlayacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Projesi yük akışı açısından çok büyük önem taşıyor"

CÜNEYT ÇELİK - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin demiryollarının ana omurgası olan doğu-batı demiryolları koridorunu hem Asya'ya hem de Avrupa'ya bağlayacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın etüt proje işlerinin, yıl sonu ya da 2019 yılı başında başlayacağını bildirdi.

Bakan Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 yıldır bıkmadan usanmadan ulaşımda dünyanın en büyük projelerini gerçekleştirerek, Türkiye'yi ulaşılır ve erişilir hale getirdiklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin özlemle beklediği asırlık Marmaray, Avrasya Tüp Tünel, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Osmangazi Köprüsü gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Arslan, "Yaptığımız yatırımlar sadece insanımızın hayatını kolaylaştırmadı, ülkemizin ticaretini de geliştirdi. Demiryolları gerek yolcuda gerek yükte toplu taşımacılığı teşvik ettiği için çok önemli." dedi.

- "Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Projesi çok büyük önem taşıyor"

Bakan Arslan, Marmaray Projesi'nin Asya ile Avrupa'yı denizin altından trenin geçeceği şekilde birleştirdiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Marmaray Projesi, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağladı. Proje Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Kars'a bağlanacak. Marmaray'ın eksik halkası Kars'tan Orta Asya'ya ve Çin'e kadar gidebilmekti. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı bu fonksiyonu yerine getirmesi bakımından çok büyük öneme sahip. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Çin'i Londra'ya kadar bağlayan en kısa ticaret koridorunun Türkiye'den, Kars'tan geçmesini sağlayacak."

Yapımı devam eden Kars Lojistik Merkezi ile Avrupa'ya ve Türk limanlarına Çin, Hindistan, Pakistan ve İran'dan önemli ölçüde yük akışı olacağını anlatan Arslan, "Ülkemizin Doğu-Batı demiryollarının koridorunu Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu aracılığıyla İran ve Nahçıvan'a bağlayacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu projesi yük akışı açısından çok büyük önem taşıyor." diye konuştu.

- "Bu hattan milyonlarca ton yük taşınacak"

Arslan, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Projesi hattının 224 kilometre uzunluğunda çift hatlı olacağını, saatte 160 kilometre hıza uygun olarak tasarlandığını anımsattı.

Bu hattın Kapıkule-Edirne-İstanbul-Eskişehir-Ankara-Yozgat-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars demiryolu hatlarını Iğdır üzerinden İran ve Nahcivan'a bağlamış olacağını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan, önemli bir tarım bölgesi olan Iğdır'ın da demiryolu bağlantısı sağlanacak olmakla birlikte Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars Projesi'nin de fizibilitesi pozitif yönde etkilenecek. Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu hattı üzerinden milyonlarca ton yük taşınacak. Projenin etüt projesi, 2018 yılı sonunda ya da 2019 yılı başında başlayacak. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve fizibilitesinin güncellenmesine müteakip yapım işi için de Yüksek Planlama Kurulu (YPK) başvurusunu hemen yapacağız."

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu hattını Kars'tan İran ve Nahcivan üzerinden Asya'ya bağlayacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu projesi, Asya'yı da BTK aracılığıyla Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan "Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu" Kars

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