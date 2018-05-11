HABER

Türk denizci Boro için anıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 23:19 | Son Güncelleme

Muğla'da, yelkenli teknesiyle dünyayı dolaşan ilk Türk denizci Sadun Boro anısına yaptırılan anıt açıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesine, yelkenli teknesiyle dünya turu yapan ilk Türk denizci Sadun Boro için anıt yapıldı.

Marmaris'in girişinde bulunan Marmaris Milli Parkı'ndaki seyir tepesinde çevreciler tarafından yaptırılan anıtta, çevre duyarlılığı da gözetilerek çevreye çöp atılmaması uyarısı yer aldı.

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Türkiye’nin önemli bir değeri olan rahmetli Sadun Boro’nun anısını yaşatmak istediklerini söyledi.

Anıtın ilçenin girişinde olmasını arzu ettiklerini aktaran Yüksel, "Marmaris Milli Parkı ve ilçemizin girişinde bu anıt monte edildi. Marmaris'i, Gökova'yı ülkemize tanıtan bir insandı. Kendisine minnet borçluyuz. Kendisine olan borcumuzu bu anıtla bir nebze de ödemeye çalıştık." dedi.

Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin de Sadun Boro’nun denizciliğinin yanı sıra doğa aşığı olduğunu vurguladı.

Eski dostları da denizci Sadon Boro’yla hatıralarını anlattı.

Konuşmaların ardından Sadun Boro anıtı açıldı.

'Tamam' tweeti atmıştı! Porno yıldızı FETÖ'cü ilan edildi'Tamam' tweeti atmıştı! Porno yıldızı FETÖ'cü ilan edildi
İşte Muharrem İnce'nin mal varlığıİşte Muharrem İnce'nin mal varlığı
Millet İttifakı'na bir parti daha katılabilirMillet İttifakı'na bir parti daha katılabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marmaris Marmaris Milli Parkı Muğla Sadun Boro SaduN boro anıtı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga! Erdoğan pankartı açılınca olaylar çıktı

Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga! Erdoğan pankartı açılınca olaylar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anneler günü mesajları 2018 - Anneler için söylenmiş en meşhur güzel sözler

Anneler günü mesajları 2018 - Anneler için söylenmiş en meşhur güzel sözler

Erzincan'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Erzincan'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.