Türk denizci Boro için anıt

Muğla'nın Marmaris ilçesine, yelkenli teknesiyle dünya turu yapan ilk Türk denizci Sadun Boro için anıt yapıldı.
Marmaris'in girişinde bulunan Marmaris Milli Parkı'ndaki seyir tepesinde çevreciler tarafından yaptırılan anıtta, çevre duyarlılığı da gözetilerek çevreye çöp atılmaması uyarısı yer aldı.
Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Türkiye’nin önemli bir değeri olan rahmetli Sadun Boro’nun anısını yaşatmak istediklerini söyledi.
Anıtın ilçenin girişinde olmasını arzu ettiklerini aktaran Yüksel, "Marmaris Milli Parkı ve ilçemizin girişinde bu anıt monte edildi. Marmaris'i, Gökova'yı ülkemize tanıtan bir insandı. Kendisine minnet borçluyuz. Kendisine olan borcumuzu bu anıtla bir nebze de ödemeye çalıştık." dedi.
Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin de Sadun Boro’nun denizciliğinin yanı sıra doğa aşığı olduğunu vurguladı.
Eski dostları da denizci Sadon Boro’yla hatıralarını anlattı.
Konuşmaların ardından Sadun Boro anıtı açıldı.
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