Türk dernekten Sudanlı çocuklara sünnet

HARTUM (AA) - Hicaz Eğitim, Kültür ve Dostluk Derneği, Sudan'ın başkenti Hartum’a bağlı Cebel Evliya ve Erkevit bölgelerinde 2 bin Sudanlı çocuğu sünnet ettiriyor.

Derneğin Sudan Müdürü Sedat Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 günlük sünnet programı organize ettiklerini belirtti.

Koca, Türkiye’nin mazlum insanların yanında olduğuna dikkati çekerek "Hartum’un iki farklı bölgesinde yaptığımız sünnet organizasyonlarını tamamladık. Programlarımız 2 gün daha devam edecek. 2018 sünnet etkinliğimizin sonunda inşallah 2 bin Sudanlı çocuğun sünnetini yapmış olacağız." dedi.

- "Türkiye Afrika’ya Umut Oluyor"

Sünnet etkinliğine katılan Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da "Türkiye Afrika’ya umut oluyor. Devlet kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla Sudanlı kardeşlerimizin yardımına koşuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığımızın desteği ile plastik cerrahlarımız bir haftada Hartum'da yüzlerce ameliyat gerçekleştirdi. Şimdi de sünnet etkinliğiyle 2 bin çocuğun yüzü gülüyor." diye konuştu.

Sağlık Haftası süresince yardımların devam edeceğine işaret eden Neziroğlu, Sudanlılara el uzatacak sivil toplum kuruluşlarına her türlü desteğin elçilik tarafından verileceğini kaydetti.