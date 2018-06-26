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Türk Dil Kurumu Başkanı görevinden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 05:55 | Son Güncelleme

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin görevinden alındı.

Türk Dil Kurumu Başkanı görevinden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakan Yardımcılığına ait görevlendirme kararına göre, TDK Başkanlığını yürütmek üzere görevlendirilen Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin'in Marmara Üniversitesi'ndeki asli görevine döndürülmek üzere görevinden alınmasına karar verildi.

Bu suretle boşalan TDK Başkanlığına ise Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürer Gülsevin görevlendirildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
türk dil kurumu TDK Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin

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