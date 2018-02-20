Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu yayınları 12. Ankara Kitap Fuarı’nda okuyucuyla buluşuyor.

ATO Congresium’da kapılarını kitapseverlere açan 12. Ankara Kitap Fuarına çok sayıda özel yayınevinin yanı sıra devlet kurumları da katılıyor. Fuara katılan kurumlardan biri de Türk Dil Kurumu (TDK) oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kültür kurumlarından biri olan TDK kurulduğu 1932 yılından bu yana bin 200’ün üzerinde eser yayımlayarak Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden biri olma vasfını sürdürüyor. Yazım kılavuzu ve Türkçe sözlük gibi temel başvuru kaynakları yanında Türk dili ve edebiyatının farklı alanlarında da yayınlar yapan TDK’nın Türkiye dışındaki Türk halklarıyla ilgili de çok sayıda neşriyatı bulunuyor. Bunların yanı sıra kurum uzun yıllardır Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, Türk Dünyası ve Türk Dili olmak üzere üçte süreli yayın çıkarıyor.

25 Şubat Pazar günü saat 20.00’de kapılarını kapatacak fuarda TDK’nin yayınları yüzde 50 indirimle satılacak.