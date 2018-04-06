Türk Dili Dergisinin özel sayısına 2. baskı

Türk Dil Kurumu, “Türk Dili” dergisinin “Dil Öğretimi" özel sayısının 2. baskısını okuyucuyla buluşturdu.
“Türk Dili” dergisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan kurumlardan biri olan Türk Dil Kurumu tarafından Ekim 1951’den bu yana yayımlanıyor. Derginin bazı sayıları Türk dili ve edebiyatının belirli konularına ayrılarak özel sayı olarak hazırlandı. Farklı tarihlerde yayımlanan bu özel sayılarda anı, çağdaş Türk şiiri, çeviri sorunları, çocuk ve ilk gençlik edebiyatı, deneme, dilin perdeleri, dil öğretimi, divan şiiri, Dîvânu Lugâti’t-Türk, eleştiri, eski Türk şiiri, gezi, halk şiiri, Kurtuluş Savaşı, mektup, roman, sinema, söylev, tiyatro, yazın akımları gibi konular ele alındı. Bu özel sayılardan biri de 1983’te yayımlanan “Dil Öğretimi" özel sayısı oldu. Dil öğretimi, Türkçe öğretimi ve yabancı dil öğretimi konularının ele alındığı özel sayıda bir yandan konuyla ilgili gözlemler ve meseleler tartışılırken, bir yandan da bilgi ve uygulamaya dönük teklif ve çözümlere yer verildi.
Üç bölümden oluşan dergide ilk bölümde dil bilimi ve dil öğretimi ilişkisi ana hatlarıyla ele alınıyor. “Türkçe Öğretimi” başlıklı ikinci bölümde, Türkçe’nin ana dili ve yabancı dil olarak öğretilmesi iki ayrı başlıkta ele alınıyor. Derginin son bölümünde yabancı dil öğretimine ilişkin gözlemler, saptamalar ve teklifler, yeni yönelimler, öğretim malzemeleri ve verimlilik gibi yönlerden irdelenerek değerlendiriliyor.
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