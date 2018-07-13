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Türk diplomatlar Güney Afrika'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 00:49 | Son Güncelleme

İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudileri soykırımdan kurtaran Başkonsolos Selahattin Ülkümen ve diğer Türk diplomatlar Güney Afrika’da anıldı

CAPE TOWN (AA) - Güney Afrika’nın yasama başkenti Cape Town’da İkinci Dünya Savaşı sırasında çok sayıda Yahudi'yi Nazilerden kurtaran Türkiye'nin Rodos Başkonsolosu Selahattin Ülkümen ve diğer Türk diplomatlar anıldı.

Soykırım ve Katliam Merkezi'nde düzenlenen anma töreninde, Ülkümen’in soykırımdan kurtardığı Lina Amato isimli Yahudi'nin hayat hikayesini konu alan belgesel gösterildi. Belgesel projesi, Dışişleri Bakanlığı ve Pretorya Büyükelçiliğinin desteğiyle hayata geçirildi.

Anma törenine Türkiye’nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen başta olmak üzere Güney Afrika’da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı ve Güney Afrikalılar katıldı.

Programın açılışında konuşan Büyükelçi Ülgen, soykırımın ve insanlığa karşı suçların benzerlerinin o günden günümüze kadar hep işlendiğini belirterek “İki gün önce Srebrenitsa Soykırımı'nı daha önce de Ruanda Soykırımı'nı andık. Tarihte her zaman mazlumların yanında yer alan Türkiye olarak bu projeye de insanlığa karşı suçların ve katliamların son bulması dileğiyle destek verdik” dedi.

Ülkümen’in Musevilere elini uzatan tek diplomat olmadığını vurgulayan Ülgen, “Bu belgesel aynı zamanda Türkiye’nin Musevi toplumunun en zor zamanlarında yanında olduğunu tarihe not düşmek için çekildi. Ülkümen gibi o dönemde mazlum Musevilere el uzatan, destek veren çok sayıda diplomat var.” diye konuştu.

AA muhabirine konuşan Lina Amato, “Başkonsolos Ülkümen olmasaydı bugün burada olamazdım. Annemin, babamın ve çok sayıda Musevi'nin hayatı onun sayesinde kurtuldu. Kendisinin hayatımda her zaman çok özel bir yeri oldu.” ifadesini kullandı.

Dünyadaki tüm katliamları tüm kalbiyle lanetlediğini söyleyen Amato, “Savaştan önce barış içinde yaşıyorduk. Bir savaşla her yer açlık, susuzluk ve ölüm oldu. Hiç kimsenin dini, dili, ırkı ölüm sebebi olmamalı. Hiçbirimiz aynı olmak zorunda değiliz. Birbirimizi farklılıklarımızla sevmeliyiz. Milyonlarca insanın katledilmesi dünyayı daha yaşanılır bir yer yapmadı” dedi.

⁃ Selahattin Ülkümen

İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin Rodos Başkonsolosu olan Selahattin Ülkümen, yoğun diplomatik girişimler sonucunda adada bulunan Musevilerin toplama kamplarına gönderilmesini engelledi.

Buna tepki gösteren Nazi kuvvetleri, Başkonsolosluğu bombalayarak Ülkümen’in eşi ve iki görevliyi öldürdü.

Nazi Almanyası tarafından tutuklanan Ülkümen, savaşın sonunda serbest bırakılarak Türkiye’ye döndü ve diplomatik kariyerine devam etti. Ülkümen, anılarını “Bilinmeyen Yönleriyle Bir Dönemin Dışişleri” adlı kitabında yayınladı.

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