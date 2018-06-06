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"Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 19:17 | Son Güncelleme

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezinin "Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması"na göre, Türkiye için tehdit olarak görülen ülkeler seçeneğinde ABD yüzde 60,2 ile "en büyük tehdit" olarak algılanırken, ikinci sırada yüzde 54,4 ile İsrail yer aldı - Bin kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmada, katılımcıların AB üyeliğini destekleme oranı yüzde 55,1 olurken, üniversite ve üzeri eğitim görenlerin AB sürecini destekleme oranı ise yüzde 60,4 oldu

İSTANBUL (AA) - Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezinin her yıl gerçekleştirdiği "Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması" sonuçlarına göre, halkın Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine desteği artarken, tehdit algısında ABD ilk sırada yer aldı.

Kadir Has Üniversitesinde, Rektör Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın katılımıyla yapılan toplantıyla sonuçları kamuoyuna duyurulan araştırma, Türkiye'nin nüfus yapısını temsil eden 26 ilde 18 yaş üstü 1.000 kişiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

Türkiye'nin başta Suriye, İsrail, ABD ve Avrupa Birliği ile ilişkileri olmak üzere Türk dış politikasına yön veren gelişmeler hakkında sorular sorulan araştırma, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe ve Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi Müdürü Cihan Dizdaroğlu koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Halkın AB üyelik sürecine verdiği destekte bu yıl artış yaşanan araştırmada, Türkiye'nin AB üyeliğini destekleme oranı yüzde 55,1, üniversite ve üzeri eğitim görenlerin AB sürecini destekleme oranı ise yüzde 60,4 oldu.

"Tüm olumsuz gelişmelere rağmen katılımcılar, AB ile üyelik dışında alternatif bir modelde ilişki kurulmasını desteklemiyor ve AB ile müzakerelerin durdurulacağına inanmıyor." ifadelerine yer verilen araştırmada, dış politikada temel belirleyici ve yürütücü kurum Cumhurbaşkanı olarak görülüyor.

2017'de yüzde 69,2'lik kesim "Sizce Türkiye'de dış politikayı hangi kurum yapar?" sorusuna "Cumhurbaşkanı" yanıtını verirken, bu yıl ankete katılanların yüzde 68,8'i Cumhurbaşkanı'nı temel belirleyici olarak gördü.

- En yakın dost Azerbaycan

"Türkiye'nin en yakın dostu hangi ülkedir?" sorusuna katılımcılar, geçen yıla göre yüzde 12'lik düşüşle yine "Azerbaycan" yanıtını verirken, "Türkiye'nin dostu yoktur" diyenlerin oranı ise yüzde 17,2'den yüzde 22,5'e yükseldi. Türkiye için tehdit olarak görülen ülkeler seçeneğinde bu yıl da ABD yüzde 60,2'lik oranla "en büyük tehdit" olarak algılandı. İkinci en büyük tehdidi oluşturan ülke yüzde 54,4'lük kesim tarafından geçen yıla kıyasla yüzde 17'lik artışla İsrail olarak belirtildi.

"Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl tanımlarsınız?" sorusuna ise "İş birliği vardır." şeklinde yanıt verenlerin oranı yüzde 18,1 artarak yüzde 46,5'a yükselirken, Suriye sorunu, bu sene Türk dış politikasının en önemli sorunu olarak algılanıyor.

Araştırma sonuçları Türkiye'nin Suriye'de izlediği politikaların başarılı bulunduğunu ortaya koydu. Halkın yüzde 41,4'ü Suriye politikalarını genel olarak başarılı bulurken, katılımcıların yüzde 53,5'i Fırat Kalkanı Harekatı'nı, yüzde 56'sı ise Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediğini beyan etti.

"Sizce Türkiye ve Yunanistan arasında sorun var mı?" sorusuna "evet" diye cevap verenlerin yüzdesi geçen yıla göre 13,3 artarak yüzde 67'ye yükseldi. Türkiye ve Yunanistan arasındaki en önemli sorun geçen sene Kıbrıs iken; bu sene Ege adalarının silahlandırılması oldu.

Katılımcıların yüzde 70'i Türkiye'nin NATO üyeliğini devam ettirmesi gerektiğini belirtirken, katılımların yüzde 48'i, Türkiye'nin uluslararası güvenliğini NATO desteği olmadan sağlayabileceği düşüncesini dile getirdi.

Araştırmaya göre, "Türkiye İslam ülkesidir." diyenlerin oranı yüzde 16,4 artarak yüzde 56,3 oldu. Türkiye'yi "Avrupa ülkesi" şeklinde tanımlayanların oranı bu yıl yüzde 13,3 azalarak yüzde 19,4'e, "Orta Doğu ülkesi" olarak tanımlayanların oranı ise yüzde 4,1 azalarak yüzde 18,9'a geriledi.

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Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması

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