"Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması"

Halkın AB üyelik sürecine verdiği destekte bu yıl artış yaşanan araştırmada, Türkiye'nin AB üyeliğini destekleme oranı yüzde 55,1, üniversite ve üzeri eğitim görenlerin AB sürecini destekleme oranı ise yüzde 60,4 oldu.

Türkiye'nin başta Suriye, İsrail, ABD ve Avrupa Birliği ile ilişkileri olmak üzere Türk dış politikasına yön veren gelişmeler hakkında sorular sorulan araştırma, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe ve Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi Müdürü Cihan Dizdaroğlu koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Kadir Has Üniversitesinde, Rektör Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın katılımıyla yapılan toplantıyla sonuçları kamuoyuna duyurulan araştırma, Türkiye'nin nüfus yapısını temsil eden 26 ilde 18 yaş üstü 1.000 kişiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

"Tüm olumsuz gelişmelere rağmen katılımcılar, AB ile üyelik dışında alternatif bir modelde ilişki kurulmasını desteklemiyor ve AB ile müzakerelerin durdurulacağına inanmıyor." ifadelerine yer verilen araştırmada, dış politikada temel belirleyici ve yürütücü kurum Cumhurbaşkanı olarak görülüyor.

2017'de yüzde 69,2'lik kesim "Sizce Türkiye'de dış politikayı hangi kurum yapar?" sorusuna "Cumhurbaşkanı" yanıtını verirken, bu yıl ankete katılanların yüzde 68,8'i Cumhurbaşkanı'nı temel belirleyici olarak gördü.

- En yakın dost Azerbaycan

"Türkiye'nin en yakın dostu hangi ülkedir?" sorusuna katılımcılar, geçen yıla göre yüzde 12'lik düşüşle yine "Azerbaycan" yanıtını verirken, "Türkiye'nin dostu yoktur" diyenlerin oranı ise yüzde 17,2'den yüzde 22,5'e yükseldi. Türkiye için tehdit olarak görülen ülkeler seçeneğinde bu yıl da ABD yüzde 60,2'lik oranla "en büyük tehdit" olarak algılandı. İkinci en büyük tehdidi oluşturan ülke yüzde 54,4'lük kesim tarafından geçen yıla kıyasla yüzde 17'lik artışla İsrail olarak belirtildi.