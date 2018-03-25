Türk doktorları Özbekistan'da

Avrasya Kulak Burun Boğaz (KBB) Derneği ve Türk KBB dernekleri bilimsel iş birliğini geliştirmek amacıyla Özbekistan KBB Derneği ile iş birliğinde Taşkent'te ortak toplantı düzenlendi.

TİKA'nın desteğiyle Taşkent'te yapılan Özbekistan-Türkiye KBB dernekleri ve Yakın Avrasya KBB Birliği Ortak Toplantısı'na Türk KBB Derneği ve Yakın Avrasya KBB Derneği'nin organizasyonuyla Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 20 akademisyenin yanı sıra çok sayıda Özbek doktor katıldı.

Buhara'da 22 Mart'ta, Taşkent'te de 24 Mart'ta yapılan toplantılarda, kulak, burun ve boğaz alanındaki son bilimsel gelişmeler ele alınırken, Türkiye'nin bu alandaki tecrübeleri paylaşıldı. Türk doktorlar ayrıca Özbekistanlı meslektaşlarıyla ortak ameliyatlar yaptı.

AK Parti Tokat Milletvekili ve Yakın Avrasya Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Celil Göçer, Taşkent'te düzenlenen toplantıda, Türkiye'de sağlık hizmetlerinde sağlanan gelişmeleri, Türkiye'nin sağlık alanındaki imkanları ve iş birliği potansiyelini anlattı.

Konuşmasında, TİKA aracılığıyla Türkiye tarafından Özbekistan'da yapılan sağlık projelerine de değinen Göçer, ortak çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.