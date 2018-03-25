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Türk doktorları Özbekistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 13:27 | Son Güncelleme

Türk hekimler, Özbekistan'da yaptıkları toplantılarda bilgi ve tecrübelerini Özbek meslektaşlarıyla paylaştı

Avrasya Kulak Burun Boğaz (KBB) Derneği ve Türk KBB dernekleri bilimsel iş birliğini geliştirmek amacıyla Özbekistan KBB Derneği ile iş birliğinde Taşkent'te ortak toplantı düzenlendi.

TİKA'nın desteğiyle Taşkent'te yapılan Özbekistan-Türkiye KBB dernekleri ve Yakın Avrasya KBB Birliği Ortak Toplantısı'na Türk KBB Derneği ve Yakın Avrasya KBB Derneği'nin organizasyonuyla Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 20 akademisyenin yanı sıra çok sayıda Özbek doktor katıldı.

Buhara'da 22 Mart'ta, Taşkent'te de 24 Mart'ta yapılan toplantılarda, kulak, burun ve boğaz alanındaki son bilimsel gelişmeler ele alınırken, Türkiye'nin bu alandaki tecrübeleri paylaşıldı. Türk doktorlar ayrıca Özbekistanlı meslektaşlarıyla ortak ameliyatlar yaptı.

AK Parti Tokat Milletvekili ve Yakın Avrasya Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Celil Göçer, Taşkent'te düzenlenen toplantıda, Türkiye'de sağlık hizmetlerinde sağlanan gelişmeleri, Türkiye'nin sağlık alanındaki imkanları ve iş birliği potansiyelini anlattı.

Konuşmasında, TİKA aracılığıyla Türkiye tarafından Özbekistan'da yapılan sağlık projelerine de değinen Göçer, ortak çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Göçer, geçmişte olduğu gibi bugün de bu coğrafyada bilimsel bilgi üretilmesinin gerektiğini belirterek Özbekistanlı meslektaşlarıyla ortak düzenlenen ve TİKA tarafından da desteklenen organizasyonun heyecanla karşılandığını söyledi.

Bu yıl TİKA ile iş birliğinde "Kulak kök implant eğitimi" verilerek Özbekistan ile sağlık alanındaki iş birliğine devam edileceğini kaydeden Göçer, "Gönül coğrafyamızda kalıcı ve yakın ilişkilerin sağlanması için sağlık, eğitim ve bilim sahalarında muhakkak iş birlikleri yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Avrasya KBB Derneği, 2014'te Bakü'de de benzer bir organizasyon düzenlemişti. Bu etkinlik kapsamında Türkiye'nin farklı üniversitelerinden Bakü'ye giden 18 KBB öğretim üyesi Azerbaycanlı meslektaşları ile ortak olarak Türkiye Azerbaycan KBB kongresini gerçekleştirmişti.

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Ak Parti Milletvekili Celil Göçer KBB Özbekistan tika

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