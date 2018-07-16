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Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 23:55 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 20-22 Temmuz tarihlerinde düzenleyeceği şenliğe Türkiye, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan toplam 309 sporcu katılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce 20-22 Temmuz tarihlerinde düzenleyeceği Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'ne, yurtiçi ve yurtdışından toplam 309 sporcu, 150'ye yakın sanatçı katılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediyenin TİKA, Bursa Valiliği ve Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği'nin destekleriyle hazırladığı Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'nin 3'üncüsü Türkiye, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’dan 309 sporcu ve 150 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şenliğin Bursa ve Türk dünyasına hayırlı olmasını dileyerek, Osmanlı'yı kuran ve cihan imparatorluğuna 130 yıl başkentlik yapan Bursa'yı "tarih başkenti" kimliğine yaraşır hale getirmek için çalıştıklarını kaydetti.

- Kocayayla'daki etkinlikler

Şenliği, Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlediklerini belirten Aktaş, 20 Temmuz Cuma günü saat 19.00’da Altıparmak Atatürk Stadyumu Meydanı'ndaki açılış töreninde mehteran konseri, kılıç kalkan gösterisi, cirit, rahvan, atlı okçuluk, gökbörü, atlı akrobasi gösterisi ve halk danslarının sergileneceğini ifade etti.

21 Temmuz Cumartesi günü saat 12.00'de Keles Kocayayla'daki törenin ardından geleneksel okçuluk müsabakası, atlı gösteriler, oba alanında farklı kültürlere ait tanıtımlar ve ritüeller, geleneksel çocuk oyunları ve yağlı güreş müsabakası olacağını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Farklı branşlarda katılım sağlayan sanatçıların Türk-İslam eserlerine yönelik çalışmaları, mangala-mas güreşi etkinlikleri ve manej alanında binicilik eğitimleri ile toplamda 309 sporcu ve 150'nin üzerinde sanatçının yer alacağı programda görsel bir şölene imza atılacak. Bursa'dan katılım bu sene daha fazla olacak. Yaptığımız faaliyetlerin Bursa'ya dokunmasını ve şehrin bunu hissetmesini istiyoruz. Bizi biz yapan değerlerin şehir insanları tarafından kavranmasını arzu ediyoruz. 22 Temmuz Pazar günü etkinliklerimiz gün boyunca devam edecek. Halk dansları gösterileri, konserler, sanatsal faaliyetler ve de kültürel ritüellerin yer alacağı etkinlikte, Kocayayla'ya konumlandırılan yurt çadırları tarihteki 16 büyük Türk devletini temsil edecek. Orhun Yazıtları'nın birebir örneklerinin de yer alacağı etkinlik alanında her iki günde yazıtların canlı anlatımları yapılacak. Osman Gazi'nin otağ kurduğu, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un düğünlerinin yapıldığı, bir imparatorluğun temelinin atıldığı Kocayayla, yine tarihi bir şölene ev sahipliği yapacak. Tüm halkımızı, bu görsel şölene şahitlik etmeye davet ediyorum."

- Etkinliklere ulaşım için kolaylık

Açıklamada, cumartesi ve pazar günü etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar için Merinos AKKM Güney Kapısından 09.30, 11.30, 13.30 ve 15.00 saatlerinde Kocayayla'ya servis kaldırılacağı, aynı araçlarla 15.00, 17.00, 19.00 ve 20.30 saatleri arasında kent merkezine dönüş yapılacağı kaydedildi.

Orhaneli, Harmancık, Keles ve Büyükorhan ilçelerinden şenliğe katılmak isteyen vatandaşlar ise ilçe belediyeleri önünden 09.30, 11.30, 13.30 ve 15.00 saatlerinde Kocayayla'ya hareket edecek araçları kullanabilecek. Aynı araçlar 15.00, 17.00, 19.00 ve 20.30 saatlerinde ilçelere dönüş yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
ata sporları Bursa

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