Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği

21 Temmuz Cumartesi günü saat 12.00'de Keles Kocayayla'daki törenin ardından geleneksel okçuluk müsabakası, atlı gösteriler, oba alanında farklı kültürlere ait tanıtımlar ve ritüeller, geleneksel çocuk oyunları ve yağlı güreş müsabakası olacağını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Farklı branşlarda katılım sağlayan sanatçıların Türk-İslam eserlerine yönelik çalışmaları, mangala-mas güreşi etkinlikleri ve manej alanında binicilik eğitimleri ile toplamda 309 sporcu ve 150'nin üzerinde sanatçının yer alacağı programda görsel bir şölene imza atılacak. Bursa'dan katılım bu sene daha fazla olacak. Yaptığımız faaliyetlerin Bursa'ya dokunmasını ve şehrin bunu hissetmesini istiyoruz. Bizi biz yapan değerlerin şehir insanları tarafından kavranmasını arzu ediyoruz. 22 Temmuz Pazar günü etkinliklerimiz gün boyunca devam edecek. Halk dansları gösterileri, konserler, sanatsal faaliyetler ve de kültürel ritüellerin yer alacağı etkinlikte, Kocayayla'ya konumlandırılan yurt çadırları tarihteki 16 büyük Türk devletini temsil edecek. Orhun Yazıtları'nın birebir örneklerinin de yer alacağı etkinlik alanında her iki günde yazıtların canlı anlatımları yapılacak. Osman Gazi'nin otağ kurduğu, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un düğünlerinin yapıldığı, bir imparatorluğun temelinin atıldığı Kocayayla, yine tarihi bir şölene ev sahipliği yapacak. Tüm halkımızı, bu görsel şölene şahitlik etmeye davet ediyorum."