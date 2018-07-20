Türk kültürünün değerlerini gelecek nesillere tanıtmak ve Türk halklarının gönül birlikteliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen "3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği" başladı.
Atatürk Stadyumu Meydanındaki açılış programında, mehter takımı ve kılıç kalkan ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.
Daha sonra atlı spor kulüpleri tarafından cirit, rahvan, binicilik, güreş, kökbörü ve akrobasi şovları yapıldı. Programın sonunda ise halk dansları gösterileri sunuldu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ata sporlarının birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sunduğunu söyledi.
Aktaş, Türk milletinin istiklal ve istikbal için bin yıldır mücadele verdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Ata sporları ile dayanışma, kaynaşma, birlik ve beraberliğimizi, Türk dünyasının barış ve kardeşliğini desteklemeyi hedefliyoruz. Selam olsun aynı dili konuşanlara, aynı hamurla yoğrulanlara. Bursa'da bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği ile hem Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmeyi hem de ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz."
Ata sporlarının önceki nesillerin zinde kalmak için oynadıkları oyunlar olduğunu dile getiren Aktaş, "Binlerce yıl öncesinden gelen, geleneksel değerlerimiz ve spor oyunlarımız, inançlarımızla, örf ve adetlerimizle şekillenip, kimliğimizin bir parçası oldu." diye konuştu.
Şenlik, 21-22 Temmuz da Keles ilçesindeki Kocayayla'da gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek.
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