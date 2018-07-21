Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği" Keles ilçesindeki Kocayayla'da sürüyor.

Bursa ve çevresi dahil Türkiye'deki Yörük-Türkmen dernek ve federasyon temsilcilerinin de katıldığı etkinlik kapsamında, kökbörü (oğlak kapma), pars ve kuşak güreşleri, at yarışı, mangala, at üzerinde ok atma, atlı güreş, yağlı güreş, yaya okçuluğu, cirit, rahvan, matrak cenk sporu gibi spor, savaş ve strateji oyunları oynanmaya başlandı.

Uludağ'ın eteğindeki Kocayayla'da, "Kazak, Kırgız, Uygur, Özbek, Türkmen, Tatar, Nogay" gibi akraba topluluklarının kültürel objeleri, lezzetleri ve giysileri ziyaretçilere kurulan stantlarda tanıtıldı. Etkinliğe, yurt içi ve yurt dışından sporcular ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılıyor.

Uluslararası nitelik taşıyan şenlikler, yarın devam edecek.

Şenliğe katılan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, şenlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Bu şenliği değerli ve kıymetli bulduğunu aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti: