HABER

Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 19:46 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik Keles ilçesindeki Kocayayla'da devam ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği" Keles ilçesindeki Kocayayla'da sürüyor.

Bursa ve çevresi dahil Türkiye'deki Yörük-Türkmen dernek ve federasyon temsilcilerinin de katıldığı etkinlik kapsamında, kökbörü (oğlak kapma), pars ve kuşak güreşleri, at yarışı, mangala, at üzerinde ok atma, atlı güreş, yağlı güreş, yaya okçuluğu, cirit, rahvan, matrak cenk sporu gibi spor, savaş ve strateji oyunları oynanmaya başlandı.

Uludağ'ın eteğindeki Kocayayla'da, "Kazak, Kırgız, Uygur, Özbek, Türkmen, Tatar, Nogay" gibi akraba topluluklarının kültürel objeleri, lezzetleri ve giysileri ziyaretçilere kurulan stantlarda tanıtıldı. Etkinliğe, yurt içi ve yurt dışından sporcular ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılıyor.

Uluslararası nitelik taşıyan şenlikler, yarın devam edecek.

Şenliğe katılan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, şenlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Bu şenliği değerli ve kıymetli bulduğunu aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir milletiz ve bu milletin kökleri iki bin yıl öncesine kadar gelen köklerdir. Bugün Orta Asya steplerinden, Adriyatik sınırlara kadar bu milletin temsilcisi çok sayıda insanımız yaşamını devam ettiriyor. Bugün burada tarihin kaderi olarak birbirinden kopmuş, ayrı ayrı devletler kurmuş, ayrı ayrı bölgelerde yaşamaya maruz kalmış insanımızın ortak değerini yansıtan at sırtında, ok elinde ve başka müsabakalarla ortak paydalarımızı yeniden gün yüzüne çıkartmak adına yapılan bu etkinlikleri çok değerli buluyoruz."

PARTNERGergedanın doğun anını hayretle izledilerGergedanın doğun anını hayretle izlediler
Kliması bozulan uçakta yolcular rahatsızlanınca uçak pist başından döndüKliması bozulan uçakta yolcular rahatsızlanınca uçak pist başından döndü
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Muharrem İnce taraftarlarına karşı anket atağı! Delegeleri tek tek aradılar!Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Muharrem İnce taraftarlarına karşı anket atağı! Delegeleri tek tek aradılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği" Bursa

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki mahkum, eşinin başka erkeklerle fotoğraflarını görünce çıldırdı

Cezaevindeki mahkum, eşinin başka erkeklerle fotoğraflarını görünce çıldırdı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bedellide işler değişiyor

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bedellide işler değişiyor

OHAL Komisyonu'ndan 1560 iade kararı

OHAL Komisyonu'ndan 1560 iade kararı

Süper Lig'den Serie A'ya gitti

Süper Lig'den Serie A'ya gitti

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

İlginizi Çekebilir

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Muharrem İnce taraftarlarına karşı anket atağı! Delegeleri tek tek aradılar!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Muharrem İnce taraftarlarına karşı anket atağı! Delegeleri tek tek aradılar!

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Trabzon'da fuhuş ihbarını alan polisler düğmeye bastı! 15 kadın gözaltına alındı!

Trabzon'da fuhuş ihbarını alan polisler düğmeye bastı! 15 kadın gözaltına alındı!

'Argonotların izinde, altın postun peşinde' hikayesi gerçek oldu! Herkül'ün izinde Giresun Adası'na geldiler!

'Argonotların izinde, altın postun peşinde' hikayesi gerçek oldu! Herkül'ün izinde Giresun Adası'na geldiler!

Pervin Buldan, PKK'lı cenazesine katılan vekilleri böyle savundu: Bu bizim geleneğimizde var!

Pervin Buldan, PKK'lı cenazesine katılan vekilleri böyle savundu: Bu bizim geleneğimizde var!

Edirne F Tipi Cezaevi'ne nakledilen Adnan Oktar, kendisine zarar vermesin diye gözlem odasına alındı!

Edirne F Tipi Cezaevi'ne nakledilen Adnan Oktar, kendisine zarar vermesin diye gözlem odasına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.