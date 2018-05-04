Türk Dünyası Bacıbey Festivali başladı

Konya'da, birçok ülkeden konukların geleneksel giysileriyle katıldığı Türk Dünyası Bacıbey Festivali'nin ilk gününde gerçekleştirilen kılıç kalkan gösterisi, yabancı sanatçıların konserleri ve Selçuklu temalı defile davetlilerin beğenisini kazandı.
Meram Belediyesince, kahraman Türk kadınını temsil eden "Bacıbey" ismiyle, Dutlu Koruluğu'nda düzenlenen festivalin ilk gün etkinliklerine Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan başta olmak üzere 16 ülkeden temsilciler ile çok sayıda davetli katıldı.
Türk dünyasında birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesi, kadınların geçmişten bugüne gösterdikleri onurlu duruş ile yeteneklerinin ön plana çıkarılmasının amaçlandığı festivalin açılışında, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konser verdi.
Bergama Kılıç Kalkan Ekibi'nin gösterisinin ardından, Kırgız sanatçı Janar Turatova eserlerini seslendirdi.
Festivale katılan Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov da ünlü "Dombra" şarkısı ile büyük beğeni aldı.
Konya Olgunlaşma Enstitüsünün "Selçuklu" temasıyla düzenlediği defilede, dönemin ihtişamlı kadın ve erkek kıyafetleri sergilendi.
Davetliler, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
6 Mayıs'a kadar sürecek festivalde, açık hava konserleri, defileler, yarışmalar, çeşitli gösteriler ve konferanslar gerçekleştirilecek.
Festivale katılan vatandaşlar, alana kurulan obaları ziyaret ederek, Türk kültürünün dünyadaki yansımalarını, misafir ülkelerin kadın sanatçılarının el sanatları ürünlerini görebilecek, kardeş ülkelerin geleneklerini yakından tanıma fırsatı bulacak.
Ayrıca festival kapsamında, alanında öncü ve başarılı kadınlara "Yılın Bacıbeyleri" ödülleri verilecek.
Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar
Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama
Çorum'daki mezarlıkta polisi harekete geçiren 'karartı'
Anoreksiyanın pençesindeki kadın yaşadığı mucizeyle hayata tutundu
Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması
Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi
Adalarına kimseyi yaklaştırmıyorlar! İşte dünyanın en izole kabilesi
Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum