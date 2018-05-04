Türk Dünyası Bacıbey Festivali başladı

Konya'da, birçok ülkeden konukların geleneksel giysileriyle katıldığı Türk Dünyası Bacıbey Festivali'nin ilk gününde gerçekleştirilen kılıç kalkan gösterisi, yabancı sanatçıların konserleri ve Selçuklu temalı defile davetlilerin beğenisini kazandı.

Meram Belediyesince, kahraman Türk kadınını temsil eden "Bacıbey" ismiyle, Dutlu Koruluğu'nda düzenlenen festivalin ilk gün etkinliklerine Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan başta olmak üzere 16 ülkeden temsilciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Türk dünyasında birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesi, kadınların geçmişten bugüne gösterdikleri onurlu duruş ile yeteneklerinin ön plana çıkarılmasının amaçlandığı festivalin açılışında, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konser verdi.

Bergama Kılıç Kalkan Ekibi'nin gösterisinin ardından, Kırgız sanatçı Janar Turatova eserlerini seslendirdi.

Festivale katılan Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov da ünlü "Dombra" şarkısı ile büyük beğeni aldı.

Konya Olgunlaşma Enstitüsünün "Selçuklu" temasıyla düzenlediği defilede, dönemin ihtişamlı kadın ve erkek kıyafetleri sergilendi.