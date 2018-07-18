HABER

Türk Dünyası Belediyeler Birliği toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 00:45 | Son Güncelleme

Türk Dünyası Belediyeler Birliği toplantısı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) belediye başkanları, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir araya geldi.

Dünya genelindeki TDBB üyelerinin belediye başkanları, iki gün sürecek olan toplantı için geldikleri Akçakoca'da akşam yemeğinde buluştu.

Toplantı hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Belediyesi olarak TDBB'in Yönetim Kurulu'nda olduklarını, göreve geldiği günden itibaren de üçüncü kez toplandıklarını söyledi.

İkinci toplantıda TDBB belediye başkanlarının Düzce'de toplanmasını istediklerini belirten Ay, şöyle konuştu:

"Düzce'de misafirleri ağırlamak için davet ettik. Ricamızı kırmadılar ve Düzce'de iki gün sürecek toplantı düzenledik. Düzce'nin tanıtımı için Düzce'nin yaylaları, tarihi yerleri ile Düzce'nin tanıtımına katkıda bulunacağız. Bu akşam Akçakoca'dayız. Akçakoca Belediye Başkanı bizleri misafir etti."

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici de belediye başkanları ile istişarelerde bulunacaklarını aktararak, "TDBB, binin üzerinde üyesi olan bir kuruluştur. Bu toplantı, belediyeler arasında bilgi alışverişi ile kaynaşma noktasında önemli bir işlev yürütüyor. Ayrıca Akçakoca'nın tanıtımı noktasında önemli bir işlevi de olacaktır." ifadesini kullandı.

PARTNERÜnlüler Şehitler Köprüsü'ndeÜnlüler Şehitler Köprüsü'nde
İzmir'deki orman yangınıİzmir'deki orman yangını
Adnan Oktar suçlamaları reddettiAdnan Oktar suçlamaları reddetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce Akçakoca

En Çok Okunan Haberler

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolarda hızlı düşüş!

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolarda hızlı düşüş!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar suçlamaları reddetti

Adnan Oktar suçlamaları reddetti

Meteoroloji İstanbul için uyarmıştı! Silivri'de sağanak ve fırtınada ağaçlar devrildi

Meteoroloji İstanbul için uyarmıştı! Silivri'de sağanak ve fırtınada ağaçlar devrildi

'Bedelli askerlik' detaylarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonları kilitlendi

'Bedelli askerlik' detaylarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonları kilitlendi

Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!

Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!

Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!

Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.