Türk Dünyası Belediyeler Birliği toplantısı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) belediye başkanları, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir araya geldi.

Dünya genelindeki TDBB üyelerinin belediye başkanları, iki gün sürecek olan toplantı için geldikleri Akçakoca'da akşam yemeğinde buluştu.

Toplantı hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Belediyesi olarak TDBB'in Yönetim Kurulu'nda olduklarını, göreve geldiği günden itibaren de üçüncü kez toplandıklarını söyledi.

İkinci toplantıda TDBB belediye başkanlarının Düzce'de toplanmasını istediklerini belirten Ay, şöyle konuştu:

"Düzce'de misafirleri ağırlamak için davet ettik. Ricamızı kırmadılar ve Düzce'de iki gün sürecek toplantı düzenledik. Düzce'nin tanıtımı için Düzce'nin yaylaları, tarihi yerleri ile Düzce'nin tanıtımına katkıda bulunacağız. Bu akşam Akçakoca'dayız. Akçakoca Belediye Başkanı bizleri misafir etti."

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici de belediye başkanları ile istişarelerde bulunacaklarını aktararak, "TDBB, binin üzerinde üyesi olan bir kuruluştur. Bu toplantı, belediyeler arasında bilgi alışverişi ile kaynaşma noktasında önemli bir işlev yürütüyor. Ayrıca Akçakoca'nın tanıtımı noktasında önemli bir işlevi de olacaktır." ifadesini kullandı.

