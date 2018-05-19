''Türk dünyası ile ilişkiler daha da gelişecek"

İSTANBUL, (DHA)-UZUN yıllardan bu yana Türk Dünyası eksenli çalışmalarıyla tanınan İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, gazeteci-yazar Seyfullah Türksoy, Türk Dünyası'nın önemine işaret ederek, ''Önümüzdeki süreçte bu önem daha da artacak" dedi. İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Seyfullah Türksoy, Türkiye ile Türk Dünyası arasında her alanda çok güçlü işbirlikleri olacağını belirterek, "Dilde, firikrde ve işte birlik ideali kapsamında çok önemli gelişmeler yaşanacak. Türkiye olarak stratejilerimizi bu gerçeğe göre yapmak zorundayız'' diye konuştu. Özbekistan'la uzun yıllardan beri devam eden soğukluğun sona ermesinin önemine de işaret eden Türksoy, ''Son yılların en sevindirici gelişmesi Türkiye ile Özbekistan arasındaki siyasi ilişkilerin yeniden başlamasıdır. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti bu bakımdan tarihi bir milattır. İki kardeş ülkenin liderleri, birlik beraberlik adına çok önemli mesajlar vermişlerdir. Çeşitli sektörlerde 25 ayrı anlaşmanın yapılması ve 5 milyar dolarlık bir ticaret hedefinin öngörülmesi çok sevindirici ve ümit vericidir'' ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ 1991'DE HAZIR DEĞİLDİ" Sovyetler Birliği'nin dağıldığı ve Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarını ilan ettikleri 1991 yılında, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok hazırlıksız olduğuna işaret eden Seyfullah Türksoy sözlerini şöyle sürdürdü: ''Eğer Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak geçmişte Başbuğ Atatürk'ün ve Başbuğ Türkeş'in öngörülerini ve tavsiyelerini dikkate almış olsaydık, Türk Dünyası gerçeğine daha hazırlıklı olurduk. Bugün çok daha farklı bir manzara ortaya çıkmış olurdu. Enerji, ekonomi, eğitim, kültür, akademi, medya ve diğer sahalarda çok daha şuurlu ve stratejik hazırlıklar yapılabilirdi. Bunlar yapılmadığı için maalesef pek çok alanda istenen gelişmeler sağlanamamıştır. Fakat son yıllarda sevindirici gelişmeler yaşanmaktadır. Başta TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü, Başbakanlık Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Türksoy, Türk Konseyi, Türk Dünyası Parlamenterler Asamblesi gibi resmi kuruluşlar çok önemli çalışmalar yapmaktadırlar. Türk dünyasının dilde, fikirde, işte birlik ideali asrımızın en önemli gerçeğidir. Türkiye Cumhuriyeti bunun önemini fark etmiştir. Gelecekte bu önem daha artacak ve her alanda işbirliklerimiz gelişecektir.''

"TÜRKİYE AZERBAYCAN ARASINDA DEVASA PROJELER GERÇEKLEŞTİ" Bakü-Tiflis-Ceyhan, Tanap ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu başta olmak üzere Türkiye ile Azerbaycan arasında finansal boyutu 40 milyar doları bulan devasa projelerin gerçekleştiğine işaret eden Türksoy şöyle konuştu: ''Aynı şekilde Orta Asya'nın yıldız ülkesi Kazakistan'la da çok önemli stratejik ortaklıklarımız söz konusu. Orta Asya'nın en önemli ülkelerinden Özbekistan'la 25 yıl aradan sonra kurulan müsbet ilişkiler ve 25 ayı sektörde yapılan anlaşmalar da ortak geleceğimiz adına sevindiricidir. Türk Cumhuriyetleri'nde yaşayan halklar Türk atanın balalarıdır ve kardeştir. Ve bu kardeşliği her alanda gerçekleştirmek herkesin yararınadır. Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan Cumhuriyetleri; kardeşliğimizin yanı sıra, petrol, gaz, uranyum, altın gibi yeraltı ve yerüstü zenginliklerine sahip ülkelerdir." "KISA, ORTA VE UZUN VADELİ HEDEFLER, STRATEJİLER BELİRLENMELİ" Türkiye'nin öncülüğünde Türk Cumhuriyetleriyle gelişen müsbet ekonomik ve kültürel ilişkiler, Balkanlardan Rusya Federasyonu'na, Ortadoğu'dan Çin Halk Cumhuriyeti'ne kadar dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan ve kimliklerini yaşatma mücadelesi veren kardeş toplulukları da çok olumlu etkileyecektir. O nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk Dünyası'yla ilgili 25 yıllık, 50 yıllık ve 100 yıllık yeni stratejiler ve hedefler belirlemesi; bu hedefleri gerçekleştirecek idari ve bürokratik kadroları şimdiden oluşturması elzemdir.''

"30 YILI AŞKIN TÜRK DÜNYASI ÜZERİNE ÇALIŞIYORUM" İpekyolu Staretik Araştırmalar Merkezi'nin yanı sıra Dünya Karapapak Türkleri Birliği Genel Başkanlığı görevini de sürdüren Seyfullah Türksoy, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den İstanbul 3. bölge milletvekili aday adaylığı için başvurduğunu ve şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye ile Türk Dünyası arasındaki kardeşlik bağlarını yeni proje ve stratejilerle güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Türksoy, ''30 yılı aşkın bir süredir Balkanlardan Kafkaslara, Ortadoğu'dan Orta Asya'ya ve Sibirya'ya kadar Türk milletinin farklı boylarının yaşadığı tüm coğrafyaları dolaştım. Türksoy'la İpekyolu başta olmak üzere yaptığım binlerce belgesel ve haber programıyla, düzenlediğimiz kurultay, çalıştay ve sempozyumlarla, çıkardığımız dergilerle Türk Dünyası gerçeğini hafızlara kazımaya çalıştım. İnşallah bundan sonra da Türk Dünyası'nın Gönül Elçisi misyonunu layıkıyla sürdürmeye çalışacağım'' şeklinde konuştu. "TÜRKİYE'NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE TÜRK BİRLİĞİNİN KURULACAĞINI İNANIYORUM"