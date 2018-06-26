"Türk Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri

"Bu hedeflerden bir tanesi kalıcı eser bırakmaktı. Fiziki anlamda kalıcı eserler ve yayınlar vardı. İkincisi ise yüzyıllar sonrasına ışık tutmak üzere daha önceden basılmış ancak elimizde çok fazla kopyası kalmamış eserlerin yeninden basımı yapılmasıydı. Bugün faaliyetimizin birinci tanıtım toplantısını yapıyoruz. Aralık ayında basılan ikinci grup kitapların tanıtımını yapacağız."

Kastamonu'nun Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesinin ardından kendilerine iki hedef belirlediklerini anlatan Karadeniz, şöyle devam etti:

"Kültür Başkenti olmanın kazancı düşünüldüğünde akla hemen maddiyat da gelmemelidir. Sadece bu açıdan bakarsan kültürel olarak ilerlemeyi kavrayamamış oluruz. Gelişmek, ilerlemekte maddiyat tek başına yeterli değildir. Başka unsurlardan olmalıdır. Kültürün tüm ögeleri ele alınırsa büyüme ve gelişme arasındaki fark bulunur. Kültür Başkentliğinin Kastamonu’ya kazancı maddi ve kültürel olarak değerlendirmeliyiz. Başbakanlık Tanıtma Fonundan ilimizin tanıtımı için 2 milyon liralık kaynak tahsis edildi."

Kent genelinde Türk Dünyası'nın birçok yerinden gelen konuklarca etkinlikler yapıldığını anlatan Karadeniz, "Türk Dünyası'nın kültürlerini tanımak için

etkinlikler organize ediliyor. Başta halk dansları olmak üzere çalışmalar yapılıyor. Bizim kültürümüzü tanıtmayı da amaçlıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise etkinlikler kapsamında Türk ve Kastamonu kültürünün tanıtılmaya devam edeceğini aktardı.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş de Kastamonu'yla ilgili önemli kitaplar basıldığını belirtti. Etkinliklerin artarak devam edeceğine işaret eden Babaş, kalıcı eserler ortaya koymak için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.