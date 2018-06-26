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"Türk Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 19:36 | Son Güncelleme

Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında hazırlanan 9 kitabın tanıtımı yapıldı

Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında hazırlanan kitapların tanıtımı gerçekleştirildi.

Turhan Topçuoğlu Şehir Parkı Sergi Salonu'nda düzenlenen programda, etkinlikler kapsamında Kastamonu'nun tarihi, kültürü ve geleneklerinin anlatıldığı 9 kitabın tanıtımı yapıldı.

Vali Yaşar Karadeniz, konuşmasında Kastamonu'nun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu hatırlatarak kitapların tanıtımında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kastamonu'nun Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesinin ardından kendilerine iki hedef belirlediklerini anlatan Karadeniz, şöyle devam etti:

"Bu hedeflerden bir tanesi kalıcı eser bırakmaktı. Fiziki anlamda kalıcı eserler ve yayınlar vardı. İkincisi ise yüzyıllar sonrasına ışık tutmak üzere daha önceden basılmış ancak elimizde çok fazla kopyası kalmamış eserlerin yeninden basımı yapılmasıydı. Bugün faaliyetimizin birinci tanıtım toplantısını yapıyoruz. Aralık ayında basılan ikinci grup kitapların tanıtımını yapacağız."

Kültür başkenti olmanın kazanımları olacağını belirten Karadeniz, şunları söyledi:

"Kültür Başkenti olmanın kazancı düşünüldüğünde akla hemen maddiyat da gelmemelidir. Sadece bu açıdan bakarsan kültürel olarak ilerlemeyi kavrayamamış oluruz. Gelişmek, ilerlemekte maddiyat tek başına yeterli değildir. Başka unsurlardan olmalıdır. Kültürün tüm ögeleri ele alınırsa büyüme ve gelişme arasındaki fark bulunur. Kültür Başkentliğinin Kastamonu’ya kazancı maddi ve kültürel olarak değerlendirmeliyiz. Başbakanlık Tanıtma Fonundan ilimizin tanıtımı için 2 milyon liralık kaynak tahsis edildi."

Kent genelinde Türk Dünyası'nın birçok yerinden gelen konuklarca etkinlikler yapıldığını anlatan Karadeniz, "Türk Dünyası'nın kültürlerini tanımak için

etkinlikler organize ediliyor. Başta halk dansları olmak üzere çalışmalar yapılıyor. Bizim kültürümüzü tanıtmayı da amaçlıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise etkinlikler kapsamında Türk ve Kastamonu kültürünün tanıtılmaya devam edeceğini aktardı.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş de Kastamonu'yla ilgili önemli kitaplar basıldığını belirtti. Etkinliklerin artarak devam edeceğine işaret eden Babaş, kalıcı eserler ortaya koymak için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından yazar Nurettin Peker'in yazdığı İstiklal Savaşı İnebolu-Kastamonu ve Havalisi, araştırmacı yazar Fazıl Çiftçi'nin 2 ciltlik Kastamonu Camileri-Türbeleri ve Diğer Tarihi Eserler, araştırmacı yazar Erdal Arslan'ın Mehmet Akif'in Kastamonu Günleri ile Kastamonu Hikayeleri, eğitimci yazar Mehmet Saim Sayan'ın Şehit Şerife Bacı, araştırmacı yazar Ata Erdoğdu'nun dört ciltlik Kastamonu Kültürü, akademisyen yazar Dr. Mustafa Tatcı'nın Hazreti Pir Şaban'ı Veli, akademisyen yazar Doç. Dr. Nuri Güçtekin'in Birinci Dünya Savaşı'nda Kastamonu Mektebi Sultanisi ve yazar Mustafa Eski'nin Atatürk'ün Kastamonu Gezisi adlı kitabının tanıtımı yapıldı.

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etkinlikler KASTAMONU kitap basımı Türk Dünyası Kültür Başkenti

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