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Türk dünyası müzikleri İspanyol sanatseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 01:03 | Son Güncelleme 2 saat önce

- TÜRKSOY Anadolu Senfoni Orkestrası, İspanya'nın Granada kentinde konser verdi - Orkestra, 9 Ocak'a kadar İspanya'nın değişik kentlerinde sahne alacak

MADRİD (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle oluşturulan TÜRKSOY Anadolu Senfoni Orkestrası yurt dışı turnesi kapsamında İspanya'da sanatseverlerle buluştu.

Türk dünyasının genç yeteneklerinden oluşan TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası sanatçıları ile Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası sanatçılarının bir araya gelmesiyle oluşturulan orkestra, İspanya'nın Granada kentinde sahneye çıktı.

Teatre Cirvianum Torello Salonu'ndaki konserde, TÜRKSOY Anadolu Senfoni Orkestrası üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'den müzisyenler, İspanyol sanatseverlere buluştu.

Kazak Aidar Torybaev'in şefliği ve solist soprano Nazym Sagintay'ın icrasında gerçekleştirilen konser, büyük beğeni toplayarak ayakta alkışlandı.

Konserde, Johann Strauss, Luigi Arditi, Franz Lehar, Emmerich Kalman, Piotr Ilich Chaikovski ve Johannes Brahms'ın eserlerinin yanı sıra Türk dünyası besteleri de seslendirildi.

İspanyol sanatseverler, orkestra tarafından icra edilen Türk dünyası müzik eserlerinden Nevit Kodallı'nın "Telli Turna suiti", Kazak klasik eserlerinden Latif Hamidi'nin "Bülbül" şarkısı ve Mustafa Sarısözen tarafından derlenen "Katibim" türküsüne Azerbaycanlı genç besteci Mustafa Mehmandarov'un düzenlemesini beğeniyle dinledi.

İlk konserini 25 Aralık'ta Eskişehir'de veren TÜRKSOY Anadolu Senfoni Orkestrası, 9 Ocak 2018'e kadar sürecek İspanya turnesi kapsamında, 3 Ocak'ta Cueta, 5 Ocak'ta Yecla, 7-8 Ocak'ta da Segovia kentlerinde sahne alacak.

Orkestra, İspanya'daki ilk konserini ise 29 Aralık 2017'de Torello kentinde vermişti.

(AA)

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