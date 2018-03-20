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Türk Dünyası Parlamenterler Birliği "nevruz ateşi" yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 15:23 | Son Güncelleme

Birlik Başkanı Çelebi: - "Yeni yıl dileğimiz, dünyada zulme uğrayan Türk ve işgal altında Türk toprağı kalmasın. Teröre destek veren ülkelere karşı şimdi Türk birliği zamanıdır. Türklerin son Kızıl Elma'sı Avrupa Birliği gibi Türk birliğidir. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur"

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Başkanı ve eski MHP Trabzon Milletvekili Nail Çelebi, "Yeni yıl dileğimiz, dünyada zulme uğrayan Türk ve işgal altında Türk toprağı kalmasın. Teröre destek veren ülkelere karşı şimdi Türk birliği zamanıdır. Türklerin son Kızıl Elma'sı Avrupa Birliği gibi Türk birliğidir. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur." dedi.

Altındağ Hamamönü'nde Nevruz Bayramı dolayısıyla Birlikçe düzenlenen etkinlikte konuşan Çelebi, Türk dünyasının en önemli günlerinden biri olan nevruzun Türkiye'nin milli bayramı olmasını arzu ettiklerini söyledi.

Çelebi, "Nevruz, Türk dünyasının bayramıdır. Yaklaşık 3 bin yıldır kutlanan ilk ve tek bayramdır. Yeni bir yıl ve baharın başlangıcı anlamına gelen Nevruz Bayramı, Türklerin Ergenekon'dan demir dağları delerek çıkışını da ifade eden bir bayramdır." dedi.

Nail Çelebi, baharın gelişini ve doğanın uyanışını temsil eden Nevruz'un Doğu Türkistan'dan Balkanlar'a kadar tüm Türk kavimleri ve topluluklarca milattan önce 8. yüzyıldan bugüne kadar her yıl 21 Mart'ta kutlandığını hatırlattı.

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği olarak nevruzu bir gün önce kutlayarak etkinliği farklı hale getirmek istediklerini söyleyen Çelebi, nevruzun tüm Türk dünyasına birlik beraberlik getirmesini diledi.

Çelebi, "Yeni yıl dileğimiz, dünyada zulme uğrayan Türk ve işgal altında Türk toprağı kalmasın. Teröre destek veren ülkelere karşı, şimdi Türk birliği zamanıdır. Türklerin son Kızıl Elma'sı Avrupa Birliği gibi Türk birliğidir. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Nail Çelebi, emekli Büyükelçi Hulusi Kılıç, çok sayıda milletvekili, birliğin fahri basın danışmanı Yüksel Değercan ve Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Adnan Fişenk, yaktıkları nevruz ateşinin üzerinden atladı.

Programda, Türk dünyası için dilekler tutuldu, Nevruz Bayramı kutlandı ve nevruz yemeği ikram edildi.

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Nevruz ateşi Nevruz Bayramı Türk Dünyası Parlementerler Birliği Başkanı Nail Çelebi

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