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"Türk Düşmanı Dedaj’a, ödül gibi atama"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 09:25 | Son Güncelleme

GEÇTİĞİMİZ hafta sosyal medya hesabından "Balkanların Cadıları" başlığıyla yaptığı paylaşımla Türkiye'yi hedef alan Kosovalı Bakan Yardımcısı Gjergj Dedaj'ın tepkiler üzerine görevden alınmıştı.

İSTANBUL, (DHA) - GEÇTİĞİMİZ hafta sosyal medya hesabından "Balkanların Cadıları" başlığıyla yaptığı paylaşımla Türkiye'yi hedef alan Kosovalı Bakan Yardımcısı Gjergj Dedaj'ın tepkiler üzerine görevden alınmıştı. Dedaj daha sonra Kosova'nın Makedonya Büyükelçisi olarak atandı. Atama kararını değerlendiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Gör. Fatih Fuat Tuncer, "Bu atama, Türk düşmanı Dedaj'a ödül gibi oldu" dedi.

Dedaj’ın, açıklamasının son birkaç yıldır Kosova’da tartışma konusu olan ‘Türk toplumunun Kosova tarafından yok sayıldığı ve hatta aşağılandığı’ tartışmalarını yeniden başlattığını belirten Tuncer, "Kosova Türkleri, Dedaj hakkında suç duyurusunda bulunurken Kosova cephesinden gelen son haber Türk toplumunu daha da üzdü çünkü Dedaj’ın adeta bir ödül olarak Makedonya’ya büyükelçi olarak atanmasını sağlayan kararname Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi tarafından imzalandı" diye konuştu.

“BALKANLARDAKİ TOPLUMSAL BARIŞ DİNAMİTLENECEK”

Makedonya’daki Arnavut ve Türk nüfusunu düşünüldüğünde bu tartışmanın Makedonya’ya da taşınabileceğinden aktaran Tuncer, “Yalnız burada akla birkaç soru geliyor. Yunanistan ile yaşanan isim tartışmaları nedeni ile milliyetçi tartışmaların eşiğinde olan Makedonya’ya böyle bir dönemde Dedaj gibi ırkçı söylemler kullanan birinin atanması ne kadar doğrudur ve eğer Makedonya veya Yunanistan’da, Arnavut ve Türk toplumuna bir saldırı düzenlenirse Dedaj’ın tavrı ne olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Makedonya gibi çok dilli ve çok dinli bir bölgede, Dedaj için Türkler ve Türkiye hala “Balkanların Cadısı” mıdır?" sorusunu yönelten Tuncer, "Makedonya ve Kosova Türklerinin beklentisi ise bölgenin en güçlü devletlerinden biri olan ve her daim Arnavutluk, Kosova ve Makedonya’yı müttefik ve dost ülke olarak gören Türkiye’nin bu duruma itiraz etmesi ve Dedaj’ın Makedonya’ya atanarak Makedonya’daki Türk toplumuna hakaret etmeye devam etmesini engellemesidir. Geçmişte Bulgaristan’da Jivkov’un ve Yugoslavya’da Miloseviç’in Balkanlarda kullandığı söylemin sonuçları ortadır. Bütün bu geçmişin üzerine bir de Dedaj gibi isimler cesaretlendirilirse Balkanlardaki toplumsal barış dinamitlenecektir. Bu sebeple de başta AB olmak üzere bölge devletleri de bu kararı kınamalı ve Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov bu ismi ülkesinde büyükelçi olarak kabul edilmemelidir" dedi.

(FOTOĞRAF)

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