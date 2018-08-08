"Türk Düşmanı Dedaj’a, ödül gibi atama"

İSTANBUL, (DHA) - GEÇTİĞİMİZ hafta sosyal medya hesabından "Balkanların Cadıları" başlığıyla yaptığı paylaşımla Türkiye'yi hedef alan Kosovalı Bakan Yardımcısı Gjergj Dedaj'ın tepkiler üzerine görevden alınmıştı. Dedaj daha sonra Kosova'nın Makedonya Büyükelçisi olarak atandı. Atama kararını değerlendiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Gör. Fatih Fuat Tuncer, "Bu atama, Türk düşmanı Dedaj'a ödül gibi oldu" dedi.

Dedaj’ın, açıklamasının son birkaç yıldır Kosova’da tartışma konusu olan ‘Türk toplumunun Kosova tarafından yok sayıldığı ve hatta aşağılandığı’ tartışmalarını yeniden başlattığını belirten Tuncer, "Kosova Türkleri, Dedaj hakkında suç duyurusunda bulunurken Kosova cephesinden gelen son haber Türk toplumunu daha da üzdü çünkü Dedaj’ın adeta bir ödül olarak Makedonya’ya büyükelçi olarak atanmasını sağlayan kararname Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi tarafından imzalandı" diye konuştu.

“BALKANLARDAKİ TOPLUMSAL BARIŞ DİNAMİTLENECEK”

Makedonya’daki Arnavut ve Türk nüfusunu düşünüldüğünde bu tartışmanın Makedonya’ya da taşınabileceğinden aktaran Tuncer, “Yalnız burada akla birkaç soru geliyor. Yunanistan ile yaşanan isim tartışmaları nedeni ile milliyetçi tartışmaların eşiğinde olan Makedonya’ya böyle bir dönemde Dedaj gibi ırkçı söylemler kullanan birinin atanması ne kadar doğrudur ve eğer Makedonya veya Yunanistan’da, Arnavut ve Türk toplumuna bir saldırı düzenlenirse Dedaj’ın tavrı ne olacaktır" ifadelerini kullandı.