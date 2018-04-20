Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Şahindoğan: “Öğretmen performans değerlendirmesini kabul etmiyoruz”

Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yaşar Şahindoğan, “öğretmen performans değerlendirmesi” uygulamasına tepki göstererek, “Türk Eğitim Sen böyle bir performans değerlendirmesini asla kabul etmiyor ve etmeyecektir. Eğitimde bir suç varsa bu suç öğretmenlere mal edilemez” dedi.

Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanlığı tarafından Dinler Otel’de hizmet içi eğitim ve istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya MHP MYK üyesi Mehmet Varol, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Kamu Sen İl Temsilcisi Turgay Çetin, Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcıları Selahattin Dolğun, Mehmet Yaşar Şahindoğan, Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç ve üyeler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Urgenç, uzun ve çileli bir yoldan bugünlere geldiklerini ifade etti. Urgenç, “Biliyoruz uzun bir çileli bir mücadele gerçekleştirdik bizden öncekilerin gerçekleştirdiği gibi. Ama hiçbir zaman yılmadık, kırılmadık, dökülmedik ve bu ülkede, bu topraklar üzerinde şanlı bayrağımız dalgalansın diye kimi zaman evimizdeki eşlerimizden, kimi zaman çocuklarımızdan, kimi zaman da sağlığımızdan fedakarlıklar yaptık. Bugün de evlerinden fedakarlık yaparak toplantımıza katılan üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolğun ise, Türk Eğitim Sen’in üye sayısının her geçen yıl artarak devam ettiğini söyledi. Dolğun, “Biz niye her yıl düzenli olarak üyelerimizde artış yapıyoruz. Biz doğru sendikacılık yapıyoruz, doğru yerdeyiz. Yanlışa yanlış diyoruz, doğruya doğru diyoruz. Sizlerden güç alıyoruz, sizlerle beraber mücadele ediyoruz. Bakın sağ iktidar gördük, sol iktidar gördük. Siyasetçi lafları gördük, çeşitli iktidarlar gördük ama bizi yıkamadılar. Çıtamız yükselerek devam ediyor. Bu sizler sayesinde, sendikanın doğru duruş göstermesi sayesindedir. Türk Eğitim Sen bir sevdadır” diye konuştu.