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Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Şahindoğan: “Öğretmen performans değerlendirmesini kabul etmiyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 10:55 | Son Güncelleme

Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yaşar Şahindoğan, “öğretmen performans değerlendirmesi” uygulamasına tepki göstererek, “Türk Eğitim Sen böyle bir performans değerlendirmesini asla kabul etmiyor ve etmeyecektir.

Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yaşar Şahindoğan, “öğretmen performans değerlendirmesi” uygulamasına tepki göstererek, “Türk Eğitim Sen böyle bir performans değerlendirmesini asla kabul etmiyor ve etmeyecektir. Eğitimde bir suç varsa bu suç öğretmenlere mal edilemez” dedi.
Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanlığı tarafından Dinler Otel’de hizmet içi eğitim ve istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya MHP MYK üyesi Mehmet Varol, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Kamu Sen İl Temsilcisi Turgay Çetin, Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcıları Selahattin Dolğun, Mehmet Yaşar Şahindoğan, Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç ve üyeler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Urgenç, uzun ve çileli bir yoldan bugünlere geldiklerini ifade etti. Urgenç, “Biliyoruz uzun bir çileli bir mücadele gerçekleştirdik bizden öncekilerin gerçekleştirdiği gibi. Ama hiçbir zaman yılmadık, kırılmadık, dökülmedik ve bu ülkede, bu topraklar üzerinde şanlı bayrağımız dalgalansın diye kimi zaman evimizdeki eşlerimizden, kimi zaman çocuklarımızdan, kimi zaman da sağlığımızdan fedakarlıklar yaptık. Bugün de evlerinden fedakarlık yaparak toplantımıza katılan üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolğun ise, Türk Eğitim Sen’in üye sayısının her geçen yıl artarak devam ettiğini söyledi. Dolğun, “Biz niye her yıl düzenli olarak üyelerimizde artış yapıyoruz. Biz doğru sendikacılık yapıyoruz, doğru yerdeyiz. Yanlışa yanlış diyoruz, doğruya doğru diyoruz. Sizlerden güç alıyoruz, sizlerle beraber mücadele ediyoruz. Bakın sağ iktidar gördük, sol iktidar gördük. Siyasetçi lafları gördük, çeşitli iktidarlar gördük ama bizi yıkamadılar. Çıtamız yükselerek devam ediyor. Bu sizler sayesinde, sendikanın doğru duruş göstermesi sayesindedir. Türk Eğitim Sen bir sevdadır” diye konuştu.

“Öğretmen performans değerlendirmesini kabul etmiyoruz”
Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yaşar Şahindoğan da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan öğretmen performans değerlendirmesini kabul etmediklerini kaydetti. Şahindoğan, “Biliyorsunuz öğretmenlerimiz için performans değerlendirmesi adı altında bir uygulama yapmak istiyorlar. Başka hiçbir meslek dalında olmayan, başka hiçbir meslek mensubuna reva görülmeyen bir uygulama öğretmenlere reva görülüyor. Neymiş öğretmenin not verdiği öğrencisi de dönüp öğretmene not verecek, öğretmenin öğretmenliği değerlendirilecekmiş. Neymiş, veli toplantısında bile okula gelmeyen veli, öğretmenin sınıfta nasıl ders verdiğini değerlendirecekmiş. Neymiş, hiçbir liyakati olmadığı halde, çapsız olduğu halde sırf yandaş olduğu için müdür yapılmış insanlar benim öğretmenimi değerlendirecekmiş. Böyle bir değerlendirme sistemi olmaz, olamaz. Türk Eğitim Sen böyle bir performans değerlendirmesini asla kabul etmiyor ve etmeyecektir. Eğitimde bir suç varsa bu suç öğretmenlere mal edilemez. Bir suç varsa eğitimin e’sinden anlamayan Milli Eğitim Bakanlarıdır. Hiç okul görmemiş, sınıf görmemiş, öğrenci-öğretmen ilişkilerinden bihaber, eğitimci olmayan Milli Eğitim Bakanları, aldıkları masa başı kararlarla eğitimde kaos oluşturarak başarısız olmuşlardır” şeklinde konuştu.

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