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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 12:59 | Son Güncelleme

"Anadolu liselerinin sayısı ihtiyacın çok altında kalmaktadır. Bu durum başarı düzeyi yüksek olan öğrencilerimizin akademik eğitiminin önünü tıkayacak, akademik eğitime darbe vuracaktır" - "Milli Eğitim Bakanlığı, yeni ortaöğretime geçiş sistemi ile adeta özel okulların önünü açmıştır. Daha önceleri ekonomik teşvik paketleri ile öğrencileri velileri özel okullara yönlendiren Bakanlık, bu kez de puan oyunuyla öğrencileri özel okullara yönlendirmektedir"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Anadolu liselerinin sayısı ihtiyacın çok altında kalmaktadır. Bu durum başarı düzeyi yüksek olan öğrencilerimizin akademik eğitiminin önünü tıkayacak, akademik eğitime darbe vuracaktır." ifadesini kullandı.

Geylan, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının ortaöğretime yeni geçiş sistemi kapsamında sınavla öğrenci alacak liseleri ve kontenjanları açıklamasıyla birlikte tartışmaların alevlendiğini, buradaki en büyük sorunların başında, 33 ilde sınavla öğrenci alacak bir tane bile Anadolu lisesi bulunmaması geldiğini belirtti.

Anadolu liselerinin akademik eğitim açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Geylan, her ilde mutlaka Anadolu lisesi olması gerektiğini ifade etti.

48 ilde Anadolu lisesinin bulunduğunu ve bu sayının yeterli olmadığını savunan Geylan, "Anadolu liselerinin sayısı ihtiyacın çok altında kalmaktadır. Bu durum başarı düzeyi yüksek olan öğrencilerimizin akademik eğitiminin önünü tıkayacak, akademik eğitime darbe vuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Geylan, bazı illerdeki Anadolu liselerinin, önceki yıllarda yerleştirme puanı baz alındığında fen liselerinden bile daha yüksek puanlı olduğunu hatırlatarak, gözde, başarılı, kendisini kanıtlamış bu okullara listede yer verilmediğinin görüldüğünü belirtti.

- "Meslek liselerine verilen kontenjanlar, kapasitelerinin çok altında"

Bakanlığın, meslek liselerini teşvik etmek, meslek liselerindeki kaliteyi ve standardı yükseltmek için sınavla öğrenci alacak liselerin sayısını artırmasını olumlu bulduklarını kaydeden Geylan, ancak burada da ciddi handikaplar bulunduğunu, meslek liselerine verilen kontenjanların, kapasitelerinin çok altında olduğuna işaret etti.

Çorum Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 9. Sınıf öğrenci kapasitesi 300 iken sınav kontenjanının sadece 30 olarak belirlendiği örneğini veren Geylan, "Bu durumda okula sınavla giren öğrenciler ile sınavsız giren öğrenciler bir arada okuyacaktır. O halde öğrencilerin sınavla bu liselere girmesinin ne anlamı kalacaktır? Bu örnek bile meslek liselerinin listeye sadece göstermelik olarak alındığını ortaya koymaktadır. Bakanlığın amacı gerçekten meslek liselerinin önünü açmak olsa idi, kontenjan oranlarını öğrenci kapasitesine uygun hale getirirdi." değerlendirmesini yaptı.

Geylan, "33 ilde hiç Anadolu lisesi olmaması, diğer illerde eğitim kalitesi yüksek olan okulların listede yer bulamaması, Anadolu liselerinin sayısının ihtiyacı karşılamaması, sınavla öğrenci alan meslek liselerinin, kapasitesinin fazla olmasına rağmen sınav kontenjanının az olmasının gerçek nedenlerini, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın açıklaması gerektiğini" ifade etti.

Merkezi sınavın uygulanma ve değerlendirme süreci dikkate alındığında, toplumu tümüyle ilgilendiren bu sistemin uygulanabilirliğinin görülmediğini öne süren Geylan, sınava girecek öğrencilerde herhangi bir şart aranmadığı ve sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanının az olduğu düşünüldüğünde birçok öğrencinin istemediği liselere gitmek zorunda kalacağını savundu.

Geylan, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı, yeni ortaöğretime geçiş sistemi ile adeta özel okulların önünü açmıştır. Daha önceleri ekonomik teşvik paketleri ile öğrencileri velileri özel okullara yönlendiren Bakanlık, bu kez de puan oyunuyla öğrencileri özel okullara yönlendirmektedir. Resmen devlet eliyle özel okul dayatması yapılmaktadır."

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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan

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