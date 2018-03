Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan’dan Mehmetçik ve Kilis’e destek

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve beraberindeki heyet Mehmetçik ve Kilis’e destek vermek için kente geldi.

Talip Geylan ve beraberindeki heyet, Türk Eğitim Sen Kilis Şube Başkanı Osman Boybeyi ile birlikte ilk önce Gülbaba Hudut taburunu ziyaret ettiler. Mehmetçik ile bir araya gelen Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan, Kilis’te, roketli saldırıya maruz kalan Çalık Cami ile Restorantta incelemelerde bulundu.

Türk Eğitim sen Kilis Şubesinde bir basın toplantısı düzenleyen Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, göreve geldikten sonra ilk kez Zeytin Dalı Hareketinin yapıldığı bölgeye geldiklerini ifade ederek, “Devletimizin yeni bir var olma mücadelesi verdiği, bu bölgemizde gerçekleştirerek, hem Zeytin Dalı Harekatın a olan desteğimizi bir kez daha yerinde ifade etmek amacıyla bugün de Kilis’teyiz. Türk eğitim-Sen Türkiye kamuoyunun yakından takip ettiği gibi milli bir sürü topu kurucudur. Önce ülkem düsturunu İlke edinmiş her koşulda her şartta her durumda tarafını milletin yana devletin yanında olan sendikadır. Bu bağlamda şu an devletimizin yapmış olduğu şeksiz, şüphesiz, amasız, fakatsız, tavizsiz bir şekilde destek veriyoruz. Bu harekatı son terörist unsur, ortadan kalkıncaya kadar destekliyoruz. Destek vermeye devam ediyoruz. Devletimizin yanındayız, milletimiz 80 milyon Tek bilek olmuş durumdadır. Bu anlamda Kilis’ten bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetlerine minnetlerimizi ifade etmek istiyorum. 18 Mart 2018 tarihinde teröristlerin işgal ettiği terör yuvası haline getirilen Afrin’ı teslim alarak huzura kavuşturdu. 18 Mart tarihinin biliyorsunuz bizde anlamı büyüktür. Çanakkale zaferinin yıl dönümüdür. Bir önceki Harekatı Fırat kalkanı Harekatı da hatırlarsanız 24 Ağustos 2016 tarihinde başlamıştır. O da Mercidabık seferinde 500 yıl dönümüne gelmiştir. Bu anlamda Türk Silahlı Kuvvetlerinin milli sembollerimiz yeni bir can vermiş olmasından dolayı da ayrı teşekkür ediyorum. Türk ordusudur Türk devleti güçlüdür, terörünün üstesinden gelecektir. Sadece terörün üstesinden gelmeyecek, aynı zamanda onun yıllardır kan ve gözyaşının bölgemizde Ortadoğuya da huzur getirecektir. Nitekim gerek Fırat Kalkanı operasyonu sonrasında gerekse şimdiki Zeytin Dalı Harekatı sonrasında terörden arındırılan bölgelerdeki insanlarımızın soydaşlarımızın dindaşlarımızın yaşamış olduğu mutluluk bunu somut göstergesidir” dedi.