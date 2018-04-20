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Türk Eğitim-Sen heyeti, Rektör Bağlı’yı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 09:00 | Son Güncelleme

Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç ve beraberindeki heyet Rektör Prof.

Türk Eğitim-Sen heyeti, Rektör Bağlı’yı ziyaret etti

Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç ve beraberindeki heyet Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret eden Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç ve Türk Eğitim-Sen genel başkan yardımcıları Yaşar Şahindoğan ve Selahattin Dolgun, Nevşehir Şube Başkan Yardımcısı Memiş Bülbül’ün de yer aldığı heyet, kendilerine başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulundu.
Urgenç ve beraberindeki heyetin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Rektör Bağlı, kendileriyle bir süre görüştü.
Ziyaret sonunda heyetler arası plaket takdiminde bulunuldu.

Türk Eğitim-Sen heyeti, Rektör Bağlı’yı ziyaret etti

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